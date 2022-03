¿El fin del amor?: Messi podría abandonar el PSG

Luego de la dura derrota ante el Real Madrid por la Champions League, el astro argentino podría irse del club parisino. ¿Qué tan ciertos son los rumores de una vuelta al Barcelona?



Sin lugar a dudas la actual edición de Champions League está llena de sorpresas y resultados sorprendentes. Grandes equipos como el Manchester United y la Juventus dijeron adiós en octavos de final, a lo que debe sumarse la desilusión del equipo galáctico del PSG, el cual no pudo mantener la ventaja conseguida ante el Real Madrid y se despidió del certamen antes de tiempo.



Ahora bien, esa derrota no es una más, ya que podría también significar el fin del romance entre Lionel Messi y el club parisino a menos de un año de su llegada al equipo que ya contaba con grandes figuras como Neymar Jr y Kylian Mbappé. Los resultados y el rendimiento del equipo no han sido los esperados y la reciente silbatina al astro argentino habría sido un detonante.

Se irá Mbappé, Messi quiere volver al Barcelona, Neymar no quiere seguir en París y Sergio Ramos desea abandonar el barco. Se desmorona el fallido intento galáctico del PSG... — Gerardo Melin (@elmagazo) March 14, 2022

Medios españoles: Messi podría abandonar el PSG en junio https://t.co/3Q0rwmlHt9 — iProfesional (@iProfesional) January 7, 2022

Si bien por el momento se trata de rumores y trascendidos, el mundo del fútbol ya se encuentra pendiente de lo que seguro será una de las grandes novelas del próximo mercado de pases, más aún cuando ya se ha comenzado a hablar de un posible retorno al Barcelona F.C., club que no pudo repetir el rendimiento que tenía con Messi en cancha.

Un rendimiento debajo de lo esperado

Una vez que Messi firmó para el PSG, todos esperaban que el equipo plagado de grandes futbolistas diera una muestra de estilo y efectividad en el campo de juego. Sin embargo, eso no sucedió. Tanto el equipo conducido por el argentino Mauricio Pochettino como el desempeño del exjugador del Barcelona estuvieron por debajo de lo que se esperaba.



Al principio de la temporada, la firma especializada en apuestas deportivas en Colombia Codere revelaba que los fanáticos creían que el PSG podría levantar la Champions League por primera vez en la historia de la mano de sus figuras. Sin embargo, la tendencia fue cambiando con el correr de los partidos y los magros resultados obtenidos a nivel internacional.



Si bien el PSG es líder cómodo de su liga, las aspiraciones de la directiva y de los fanáticos era poder romper el cerco local y comenzar a ganar prestigio en el resto del mundo, colocando al cuadro parisino en lo más alto del fútbol internacional. Messi pudo demostrar su talento, pero no con la frecuencia que supo tener en el Barcelona, por lo que gran parte de la responsabilidad cayó en uno de los mejores jugadores de la actualidad: Mbappé.



De hecho, si el PSG pudo mostrarse competitivo y soñar con la clasificación a cuartos de final de la Champions League, fue en gran parte por lo mostrado por Mbappé, quien pudo convertir los dos goles de la serie. En ese sentido, los rumores de su traspaso a, justamente, el Real Madrid son cada vez más fuertes, por lo que la estructura central del conjunto parisino podría desmoronarse pronto.

¿Es posible una vuelta al Barcelona?

Lo cierto es que desde principios de este año, mucho antes de la derrota ante el Real Madrid, los rumores de un Messi descontento en Francia comenzaron a sonar con fuerza. En el mes de enero, muchos programas deportivos y periodistas especulaban con negociaciones secretas entre el argentino y el club catalán. Ahora, con el resultado en la Champions puesto, dichos trascendidos volvieron a amplificarse.



Ahora bien, quienes más conocen la mentalidad de Messi señalan que no se encuentra angustiado por lo ocurrido y que, de hecho, se encuentra más fuerte que antes para encarar el desafío de la próxima temporada y alzar la primera Champions League de la historia del PSG. En la cabeza del argentino, además, pesa la idea de llegar de la mejor forma posible al mundial de Qatar 2022 a disputarse en diciembre y que es probable que sea su última Copa.

❌MESSI NO TIENE INTENCIÓN DE ABANDONAR EL PSG



🏆Según 'RMC Sport', el argentino está convencido que pueden ganar la Champions League la temporada que viene. pic.twitter.com/fAmkefU1Is — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 16, 2022

Otro factor a tener en cuenta es la relación distante y fría que quedó entre Messi y los dirigentes del Barcelona, quienes no pudieron retenerlo en el último mercado de pases a pesar de los deseos de su máxima figura. Si bien la situación financiera del club catalán parece haber mejorado, y la presencia de Xavi en el banco de suplentes puede ser un factor que juegue a favor en el corazón de Messi, la situación no parece tan sencilla.



En primer lugar por el esfuerzo económico que significaría repatriar al jugador tanto por su salario como por la compensación económica al PSG. Por otro lado, el Barcelona se encontraba mentalizado en pensar en una “era post Messi” y el funcionamiento y los resultados empezaban a vislumbrarse. La vuelta del mejor jugador de su historia podría alterar ese plan.



En definitiva, es momento de hacerse de paciencia y saber que los próximos meses estarán plagados de rumores. El impacto de un retorno de Messi al Barcelona podría ser muy fuerte para La Liga española, competencia que este año perdió bastante brillo, pero es probable que el PSG no haga todo tan sencillo.



¿Compartirán competición Mbappé, Halland y Messi en la próxima temporada? Lo cierto es que la danza de nombres ha comenzado. Mientras tanto, en Argentina –selección ya clasificada para el próximo mundial-, rezan porque nada de esto afecte el rendimiento y concentración su máxima figura para soñar con ganar su tercera Copa del Mundo.