El Barcelona busca el pase a cuartos de la Europa League en la caldera de Estambul

El Barcelona visita el jueves el campo del Galtasaray turco en busca del pase a cuartos de final de la Europa League, antes de su crucial clásico contra el Real Madrid en Liga el domingo.



La eliminatoria se encuentra completamente abierta después de que los azulgranas no pudieran pasar del empate sin goles en la ida en el Camp Nou y se lo jueguen todo en el siempre complicado estadio Ali Sami Yen.



"Quizá contra el Galatasaray nos pensamos que todo sería más fácil", afirmó el domingo el técnico azulgrana Xavi Hernández, tras ganar 4-0 al Osasuna en un partido de Liga intenso.



Un exceso de confianza que el Barça no está dispuesto a repetir en el feudo del rival: "Nos hemos dicho a nosotros mismos que si ponemos esta intensidad somos capaces de competir contra cualquiera. Es el camino", añadió Xavi.



El técnico azulgrana podrá contar con todas sus figuras ante un Galatasaray cuyo artillero Kerem Akturkolu, su hombre más destacado en la ida, llega al encuentro tras marcar un doblete en el derbi de Estambul contra el Beksitas.



Mirando al clásico

Para el Barça, una victoria no sólo supondría el pase a cuartos de final de la Liga Europa, sino un rearme moral de cara al clásico liguero del domingo contra el Real Madrid, que tiene a 15 puntos a falta de diez jornadas para el fin del campeonato, aunque los culés tienen un partido menos.



El Sevilla visita el campo del West Ham inglés en ligera ventaja, tras imponerse 1-0 en la ida en el Sánchez Pizjuán, pero los andaluces no podrán descuidarse.



"Las espadas están en todo lo alto. La eliminatoria está al 50% y trataremos de recuperarnos para competir bien", afirmaba el técnico sevillista, Julen Lopetegui, tras empatar el domingo 1-1 en el campo del Rayo Vallecano.



El equipo andaluz, que se ha atascado en la Liga, donde sólo ha ganado dos de sus últimos ocho encuentros, muestra una mejor cara en Europa, donde espera continuar su camino en su competición fetiche, que ha ganado en seis ocasiones, dos de ellas cuando todavía era la Copa de la UEFA.



El pase a cuartos de la Europa League sería una inyección de ánimo para el Sevilla, que está pendiente de sus bajas, la última el argentino Marcos Acuña, que tuvo que retirarse con molestias en Vallecas.



En peor situación que sus vecinos de la capital andaluza, el Betis viaja a Fráncfort para tratar de remontar la derrota 2-1 cosechada ante el Eintracht en la ida.



'Ir a ganar'

La eliminación esta temporada del valor doble de los goles en campo contrario facilita un tanto la misión de los verdiblancos, que sólo necesitarían un tanto para mandar la eliminatoria a la prórroga.



El Betis, que lucha por meterse en puestos de Champions en la Liga, afronta el encuentro animado tras ganar 1-0 al Athletic de Bilbao el fin de semana pasado en el campeonato español.



"Tenemos equipo y mentalidad para ir a ganar el partido", dijo el defensa del Betis, Marc Bartra, a la televisión de su club, recordando que "estaremos ante un rival que sabe que le vale el empate, que te rompe el partido".



Entre los otros aspirantes a seguir adelante en el campeonato continental, el Atalanta italiano visita al Bayer Leverkusen con la misión de defender la ventaja conseguida con su victoria 3-2 en la ida.



El Mónaco francés recibe al Braga portugués con la tarea de levantar el 2-0 en contra cosechado en la ida en la ciudad lusa.