Vivimos en la era de la inmediatez y la transformación digital aceleró procesos, tiempos y exigencias. Pero eso no atenúa la necesidad de ser rigurosos, exactos, eficientes, incluso en procesos que todavía no parecieran haber integrado la inteligencia artificial como ocurre con la auditoría financiera, base para un entorno empresarial transparente, sólido y capaz de atraer la confianza de inversionistas.



Es por esto que la consultora KPMG Colombia, como parte de su mapa de ruta estratégico, continúa adoptando una serie de tecnologías que están en proceso de desarrollo y estabilización en tiempos recientes.



Específicamente, la firma sumó a su actual equipo de asistentes robóticos en auditoría, un enorme repositorio de pruebas analíticas desarrolladas sobre plataformas especializadas en BigData, los cuales se están integrando a su vez a un importante número de Inteligencias Artificiales diseñadas específicamente para llevar a cabo auditorías más eficientes y confiables.



Con este proceso se buscan usar tecnologías vigentes y relevantes como los sistemas inteligentes soportados por LLM (Large Language Models), los cuales son programas informáticos para el procesamiento del lenguaje natural que utilizan el aprendizaje profundo y las redes neuronales.



Cabe señalar que estos esfuerzos no corresponden a una acción improvisada. Desde hace varias décadas KPMG Colombia ha formado parte de ese reducido grupo de firmas que desarrolla su actividad profesional alrededor de servicios orientados a garantizar la tranquilidad de los mercados y los entes reguladores. Para esto adopta tecnologías de vanguardia, prácticas e innovaciones necesarias para generar y mantener la confianza en los mercados.



Ser auditores confiables y eficientes en un mundo digital, dinámico e inmediato constituye un gran desafío. En la actualidad, se calcula que en internet hay más de 2,5 billones de bytes de datos sólo en Colombia. Las transacciones digitales ya representan el 72% de las operaciones de los bancos; una muestra de que la información evoluciona a gran velocidad gracias a la tecnología.

¿Listo para los sandbox situacionales?

La computación contextual y el uso intensivo de herramientas de realidad virtual dan paso a explorar la generación de ambientes formativos. Es allí donde los auditores son expuestos a situaciones específicas y se miden sus capacidades de reacción, resolución de conflictos, identificación y uso apropiado de técnicas específicas para recuperar evidencias, aplicar luego los métodos adecuados de análisis y finalmente conceptuar sobre lo encontrado.



Estos “sandbox situacionales” pretenden acelerar el proceso formativo o de adopción de nuevos conocimientos de manera segura y, muchas veces, desde la comodidad que ofrece el acuñado teletrabajo. De esta forma, KPMG Colombia se enfoca en generar oportunidades laborales más allá de las grandes ciudades, reclutando, formando y operando con los mejores profesionales que pueda encontrar en el país sin que la geografía sea un problema por resolver. De hecho, un estudio reciente realizado por el Ministerio de las TIC reveló que en el país ya hay más de 209 mil personas teletrabajando.



Para esto la empresa cuenta con profesionales formados en las últimas tecnologías, conocedores de la regulación vigente que comparten un mismo credo moral y ético para sumar a la tecnología lo mejor de un equipo humano formado con los más altos estándares de la profesión.



Democratizando las capacidades tecnológicas

Aunque en los últimos años se han tomado decisiones críticas para disminuir la brecha STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas por sus siglas en inglés), esta sigue persistiendo en el ámbito latinoamericano y a veces al salir a la luz tecnologías disruptivas para muchos como ChatGPT, Dall-E o MidJourney, la brecha vuelve a crecer de manera casi instantánea.



KPMG Colombia siempre ha reconocido su deber de proveer servicios de auditoría de alta calidad. Al hacerlo, nunca se debe desconocer la brecha STEM, pues sería ignorar un problema crítico para la vigencia de las profesiones vinculadas a la Auditoría. ¿Cómo enfrentar entonces los problemas que se derivan de lo anterior? La respuesta está en la democratización a paso acelerado de las capacidades tecnológicas.



El programa de democratización, ya emprendido y destinado primero a difundir y luego a disponer las tecnologías más apropiadas en las manos de todos los interesados con capacidad y deseo para explorarlas y emplearlas, comienza a favorecer la aplicación de manera acelerada de técnicas específicas para analizar anomalías en grandes volúmenes de datos, el uso algoritmos para identificar y gestionar la disminución de sesgos, el entrenamiento de modelos de toma decisiones con enfoque de expertos, entre otras labores que han sido, son y seguirán siendo decisivas para la labor de auditoría.



Conocer e identificar los diferentes casos de uso para las tecnologías emergentes es una tarea continua de un grupo de especialistas en KPMG Colombia, los cuales gracias a su formación académica y sus vínculos dentro de la red de las firmas KPMG, ponen en manos de los equipos locales los últimos conocimientos y tecnologías que se están desarrollando en el mundo y que están modelando el presente y futuro de la auditoría.



Pruebas de concepto y productos mínimos viables son conceptos que se manejan en el día a día de KPMG Colombia para identificar, explorar e implementar de manera acelerada tecnologías cuya adopción tomaría meses o años.



¿Cuál seguirá siendo el reto?

Estar alertas y actuar en consecuencia. La coyuntura actual exige que se redefinan las bases mismas de muchas profesiones. Esto representa un deber del cual hoy pocos se pueden sustraer a riesgo de quedar estancados o volverse irrelevantes.



“En KPMG Colombia queremos estar a la par de herramientas como GPT e incorporar las nuevas tecnologías a nuestros procesos consultivos. Además, seguiremos transformando la industria y buscando caminos para innovar y agilizar los procesos de una manera eficiente, sostenible y ajustada a las realidades del mercado”, precisó Guillermo Jaramillo, presidente de KPMG Colombia.



Entender lo anterior y convertirlo en oportunidades de negocio para luego actuar en consecuencia dando evolución a los servicios, en particular los de auditoría, es un reto que KPMG Colombia ha incluido en su estrategia de evolución digital con el objetivo claro de ofrecer servicios de alto valor, manteniendo la confiabilidad y eficiencia.



Una historia importante que sin duda está en desarrollo y muy pronto continuará.