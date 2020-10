Menudo y el sonido de la nostalgia: ¿qué pasó con ellos?

Erika Mantilla

La muerte, el pasado 3 de octubre, tras un intento de suicidio del cantante y animador venezolano Anthony Galindo, ‘El PapiJoe’, uno de los exintegrantes de Menudo, puso nostálgicos a los fans de una de las agrupaciones infantil juveniles más exitosas de todos los tiempos y no solo en Latinoamérica.



Este grupo de preadolescentes que en los años 70 y 80 cantaron pop e hicieron delirar a las chicas de la época con sus voces menudas, fue creado en 1977, en el pequeño poblado de Caguas, en Puerto Rico, por iniciativa de un ambicioso y hábil empresario llamado Edgardo Díaz, quien sentó las bases para las ‘boy bands’ que aún perduran.



El mánager ideó unas reglas nunca antes vistas y un ritmo de trabajo inusual —que hoy causa escalofrío— para niños entre los 9 y los 14 años, que cambiaba y reemplazaba con facilidad a medida que cumplían los 15, edad en la que debían dejar el grupo si les cambiaba la voz, les crecía el vello facial o se volvían muy altos. Pasaron por allí 33 integrantes.



La primera agrupación la integraron dos grupos de hermanos: los Meléndez Sauri: Ricky, Carlos y Óscar, y los Sallaberry Valls: Fernando y Óscar Neftalí (Nefty). Después pasarían: René Farrait, Xavier Serbia, Miguel Cancel, Johnny Lozada, Ricky Lozada, Charlie Massó, Ricky Martin; Roy y Robby Rosa.

Lea además: Ella es Angie Patricia Cuero, la Señorita Valle que va a Miss Universo Colombia tras la corona

¿Pero qué suerte corrieron aquellos chicos?

El desenlace de Anthony Galindo Ibarra, de 41 años, quien perteneció a Menudo y también a MDO, la agrupación previa a la culminación de la banda, ha sido el más triste. Según su familia “habría entrado en una profunda depresión a causa de los estragos provocados por la pandemia del Covid-19 en la pujante industria del arte, el espectáculo y la profesión en general, que han sido muy afectados ante el confinamiento y cese de actividades en vivo”.



Robby Rosa o Draco Rosa, quien tras su salida del grupo tuvo una carrera en solitario en ascenso, y a la par como compositor de Ricky Martin y Julio Iglesias, pese a su éxito musical ha tenido que batallar contra dos tipos de cáncer. A sus 51 años tiene dos hijos y es un sobreviviente de la enfermedad.



El Menudo que mejor suerte ha corrido ha sido Ricky Martin y el que más éxito en ventas alcanzó en el mundo artístico, porque continuó su carrera como solista, que lo ha llevado a ser ganador de Grammys y filántropo. Se declaró gay en 2010 y a sus 48 años está casado con Jwan Yosef y tienen cuatro hijos.



Pero no para todos los ex Menudo la vida ha sido color de rosa, Roy Rosselló, quien hizo parte del grupo en su época dorada, entre 1983 y 1986, acusó al antiguo mánager, Edgardo Díaz, “de haberlos explotado y abusado (tenía solo 13 años) a él y a varios de sus compañeros”. Contó al programa brasileño ‘Domingo show’, de la cadena R7 TV, un episodio en una fiesta en la mansión de este en Puerto Rico: “Me llamó Edgardo a su habitación y cuando llegué, vi a Ricky (Martin) vestido de mujer. Llamé a Robi (otro integrante), que vino y le dio un puñetazo a Edgardo mientras yo salía de allí corriendo. Llegué a la calle, me tumbé en la carretera rezando para que un coche me atropellara”.



Sus acusaciones, que fueron negadas por Edgardo y su grupo de abogados, no se pudieron comprobar, aunque Ángelo García, miembro de Menudo entre 1988 y 1990, también aseguró al programa Suelta la Sopa, de Telemundo, que a sus 11 años fue sometido a brutales jornadas de trabajo y abusado sexualmente por un “miembro administrativo del grupo”.



René Farrait, otro ex Menudo, es hoy, a sus 52 años, entrenador personal y ofrece clases de zumba. Al salir de la agrupación formó parte de Proyecto M y participó en el tour de reencuentro Súbete a mi Moto y, pese a su receso musical, anunció que en 2021 hará su tour ‘René, mi Música’.



Para algunos, cantar quedó en el pasado, así ocurrió con Ricky Meléndez, quien se graduó como abogado en derecho mercantil. Actualmente tiene dos hijos y está casado.



Ray Reyes, quien estuvo en Menudo en los 80, participó en Proyecto M con René y Johnny, y en el reencuentro. Hoy, a sus 50 años, es locutor, y tiene dos hijos.



Mientras, Xavier Serbiá sí intentó seguir en la música, pero finalmente se hizo experto en finanzas y comentarista de economía en CNN en español. Confiesa que su cambio de vocación estuvo inspirado en la pérdida del dinero que acumuló en sus años en Menudo, pues fue estafado por su hombre de confianza.



A otros la fama les siguió sonriendo, aunque no siguieran cantando, como es el caso de Johnny Lozada. El integrante de Menudo más carismático siguió ganando dinero a costa de esa cualidad. Hoy, a sus 52 años, es un exitoso presentador de televisión, casado, con tres hijos y abuelo. Además, se reinventó en medio de la pandemia al crear un programa interactivo llamado: ‘Yo ni Entiendo’, que cuenta con gran éxito.



Corrió con su misma suerte Charlie Massó, sustituto de René en la primera etapa de Menudo, quien tras su salida siguió siendo cantante, incursionó como actor y está casado.



Para Miguel Ángel Cancel Vásquez, otro ex Menudo, la vida no ha sido fácil, ingresó al grupo a los 12 años de edad, sustituyendo a Óscar Meléndez, y se convirtió en una voz clave de éxitos como A Volar, Es por Amor, Rock en la Tv. y Cuándo Pasará. Después de su paso por la agrupación, se retiró de los escenarios, antes de formar parte del reencuentro de Menudo. Se graduó en psicología y música, y en 2002 ingresó a la corporación SWAT (unidad de policías élite), en Miami, pero dos años después sufrió un accidente cuando regresaba de un operativo, en el que sufrió graves heridas, debieron reconstruirle la mano izquierda y perdió dos dedos. Actualmente se dedica a la música. Está divorciado y tiene tres hijos. Vive en Miami.

‘Súbete a mi Moto’, la serie



La muerte del venezolano Anthony Galindo, el exmiembro de Menudo fallecido, causó muchas reacciones en redes sociales. Una de estas fue el mensaje de sus excompañeros de MDO: “Nosotros perdimos a un hermano en la vida y en la música, y sobre todo un gran ser humano. Es por ello que pedimos su apoyo y comprensión en este momento tan doloroso para la familia MDO”.



La noticia de la muerte se conoció días antes del estreno de una serie sobre Menudo, ‘Súbete a mi Moto’, de Amazon Prime, en la que un actor interpretará a Anthony, a quien los productores Leonardo Zimbrón y Mary Black, le dedican el proyecto.



Cuenta Mary que al terminar ‘Hasta que te conocí’, serie sobre el cantante Juan Gabriel, cuando investigaban para su nuevo proyecto, encontraron la historia de Menudo muy interesante: “Por primera vez, a un grupo infantil juvenil, se le permitía llegar a un montón de gente, conquistaron públicos inesperados, de Asia, Latinoamérica, Europa y Norteamérica. Era una historia que merecía ser contada”.



La serie, que se estrenó el pasado 9 de octubre, en México y Latinoamérica, invita a seguidores de Menudo a evocar aquellos tiempos en los que copiaban sus coreografías, gritaban como locos ante sus movimientos corporales o tarareaban letras que salían de long plays o discos de vinilo y cassetes: “Súbete a mi moto, nunca has conocido un amor tan veloz. Súbete a mi moto, ella guardará el secreto de dos, de los dos”. Y quienes no vivieron aquella fiebre, en 15 episodios de 60 minutos cada uno, sabrán por qué Menudo fue tan famoso. Entre los 32 temas que fueron reeditados para la producción seguramente están éxitos como: ‘Quiero Ser’, ‘Súbete a mi Moto’, ‘Tú te Imaginas’, ‘Y mi Banda Toca Rock’, ‘Claridad’ y ‘Solo Tú, Solo Yo’.



Según Zimbrón: “Para un menor de edad, llegar a una fama tan explosiva e instantánea siempre será un shock, los más chicos no eran conscientes del impacto que tenían ante la gente, lo veían como un juego”, y Mary coincide: “Ricky Meléndez decía que cuando el grupo estaba en tarima y él no, se sorprendía al ver el efecto que causaban en el público”.

Lea además: Ella es Angie Patricia Cuero, la Señorita Valle que va a Miss Universo Colombia tras la corona