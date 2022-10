"Lo mejor que le puede pasar a Cali es que Ospina renuncie": Senador Alexánder López por escándalo que sacude a Emcali

"Jorge Iván Ospina no representa la izquierda ni al Pacto Histórico. Él representa un proyecto personal y un proyecto de clanes políticos que se aliaron con él para adueñarse de la Gobernación del Valle y de la Alcaldía de Cali”.



Así de contundente es el senador Alexánder López al señalar al Mandatario caleño como el gran responsable del escándalo que sacude a Emcali por las anomalías en la contratación que, dice, también se extienden al Municipio.



Por eso, el congresista del Pacto Histórico insiste en que “lo mejor que le puede pasar a Cali es que Jorge Iván Ospina renuncie”, mientras no cierra la puerta a una eventual candidatura suya a la Gobernación del Valle en el 2023.



¿Usted sí cree que hay alguna posibilidad de que el Alcalde renuncie?

​

Lo mejor que le puede pasar a Cali es que Jorge Iván Ospina renuncie. La antigestión, el desorden y la irresponsabilidad con los que maneja la ciudad son dolorosos. No solo por los problemas de Emcali, que es la gota que rebosa el vaso. Usted puede ver a Ospina enfrentándose con el director de una ESE, peleando con el Personero; no le importan los problemas de la gente: mire las vías cómo están, los trancones, el sistema de transporte masivo no funciona ni al 30 %, la situación de inseguridad.



Nuestra ciudad no tiene diseño, el Plan de Desarrollo que hizo ‘pupitrear’ Jorge Iván Ospina no le genera bienestar social a la gente ni tranquilidad. La ciudad está llena de desesperanza, de tristeza; la gente reniega: qué le pasa a Cali, por qué está así, y es porque no tenemos Alcalde. Pero también preocupa el Concejo Distrital: se pueden contar con los dedos de una sola mano los concejales que están haciendo control político. Esto de Emcali no se puede permitir.



A propósito, en la audiencia de la Contraloría General usted también denunció daños en los equipos del área de Energía. ¿Qué pasa?

​

En todas las áreas operativas de Emcali hay problemas, han sido tercerizadas. Muchas funciones que tienen que cumplir los trabajadores se las están entregando a contratistas privados. Si usted va a las plantas de Emcali, va a encontrar a muchos trabajadores sin salir porque sus tareas las están haciendo contratistas, y eso está enriqueciendo a los terceros. Pero los trabajadores que están saliendo encuentran problemas.



Por ejemplo, tenemos trece vactores para la limpieza de las redes de alcantarillado, pero apenas están funcionando tres. Un vactor es un equipo que puede costar entre 2 mil y 3 mil millones de pesos. Tenemos carros a los que les falta una llanta, una batería, están parados porque no hay plata para arreglarlos. La maquinaria amarilla, con la que se limpian canales o se hacen rupturas en vías, no tiene mantenimiento.



¿Pero qué pasa en Energía?

​

Que no hay transformadores en Emcali. Cuando en un barrio se va la energía, es porque un transformador falló, y le están diciendo a los trabajadores: ‘vayan a un sitio donde esté funcionando bien y haya poquita gente, y lleven el transformador’. Eso es absurdo. ¿Cómo así que Emcali no va a tener transformadores, pero los contratistas sí? Y hay otro problema: equipos para reparar daños en las redes de energía, le toca a la comunidad comprarlos para poder restablecer los servicios. Los trabajadores no tienen materiales ni herramientas para trabajar, y eso hace parte de la antigestión y de la mala gerencia con la que se manejan las Empresas Municipales de Cali.



Se dice que los problemas de contratación no se agotan en Emcali, que igual pasa en el Municipio...

​

De hecho, le pedí al Contralor General una audiencia, porque hay trabajadores que quieren hablar, pero les da miedo hacerlo en público, porque ya empezaron a amenazar a la gente y a hacer traslados; son situaciones muy delicadas. Muchos recursos del Municipio se están invirtiendo en lo que no se debe. Recursos que supuestamente se están invirtiendo en los barrios, no están llegando a la comunidad; hay nóminas paralelas, la información que tenemos es que hay gente que le paga el Distrito y no va a trabajar. Hay cerca de nueve contratos que en la Administración Distrital se hicieron y no se cumplieron. Esa información se la vamos a entregar al Contralor General para que proceda a hacer la respectiva investigación.



Pero las denuncias en contra del Alcalde no son nuevas y ni de la Fiscalía ni de la Procuraduría ni de la Contraloría han salido sanciones...

​

Nosotros hemos dicho que en Cali y en la Gobernación hay carruseles de contratación. Dos o tres contratistas son los dueños de la contratación en el Departamento y en la Alcaldía de Cali y en Emcali. Todo eso está probado, pero, obvio, en Cali y el Valle no pasa nada porque la Contralora es amiga de la Gobernadora y el Controlador de Cali es amigo de Juan Carlos Abadía, socio político de Jorge Iván Ospina. ‘Yo te elijo, tú no me investigas’. Pero tenemos puesta la esperanza en que la Fiscalía General, la Procuradora General y el Contralor General, que es del Valle, intervengan.



Es que las pruebas son contundentes sobre celebración de los contratos sin el lleno de los requisitos; los peculados, los prevaricatos, los contratistas son los mismos por todas partes. En la audiencia del viernes se dijo que un familiar del Alcalde es uno de los mayores contratistas de la Administración Distrital. Yo no creo que se vayan a confabular la Procuradora, el Contralor y el Fiscal frente a estos hechos de impunidad.



Queremos ver resultados y si estos órganos de control no intervienen, pues apague y vámonos. Toca que el cambio que estamos logrando con nuestro presidente Petro signifique también cambios en los órganos de control. Yo aspiraría a que el Presidente también se pronuncie, porque aquí pueden estar involucrados recursos de la Nación. Que él mire la situación que está ocurriendo aquí en el Valle, en especial en Cali.



El Alcalde de Cali dice que lo están persiguiendo porque es petrista. ¿Qué opina al respecto?

​

Si hay alguien mentiroso en este país, es el alcalde Ospina. Por ejemplo, dijo que Emcali estaba prestando el servicio de alumbrado público, y yo tengo el Contrato 500 PS 2142, donde se le entrega a Cali Iluminada el contrato para que preste el servicio conforme a la normatividad vigente y desarrolle el mantenimiento del sistema de alumbrado público en Cali. Es un contrato por $23.900 millones y va hasta el 30 de junio de 2023.



Pero ahora el Alcalde, en una medida desesperada y mentirosa, dice que lo están persiguiendo porque es petrista: él es del Partido Verde, que no está en el Pacto Histórico. Él no es petrista, ni sus hermanos, nunca los he visto en los órganos de dirección. Yo estuve en la dirección general de la campaña (a la Presidencia) y nunca se aceptó la llegada del ospinismo o de los Gatos. Lo que veo es que Ospina se está victimizando para plantear que es una persecución política, pero no: él tiene el 70 % de desaprobación de la ciudadanía. Nunca en la historia de Cali habíamos tenido un alcalde tan malo, ni siquiera Apolinar.



¿Y qué responsabilidad le cabe a los políticos que lo apoyaron en campaña y tienen cuotas en la Alcaldía?

​

Toda la responsabilidad política, porque a él lo apoyaron Dilian (Francisca Toro), Roy Barreras, el Partido Liberal, Cambio Radical e inclusive un sector del Polo Democrático, mi partido, pero fue una decisión personal, no de partido. Obvio, ellos no lo mandaron a robar ni a gobernar mal, pero cada partido debería pronunciarse en solidaridad con Cali y el Valle, porque esto es un problema para los ciudadanos y los partidos no deben guardar un silencio cómplice.



Sus contradictores dicen que en Emcali siempre ha habido problemas y palancas políticas, incluso cuando usted trabajó allí...

​

Yo sí estuve catorce años en Emcali como trabajador y nunca tuvimos participación en la gestión ni en la gerencia de la empresa, ni tampoco la posibilidad de decir quién entraba y quién salía. Esas son decisiones gerenciales y no de un sindicato ni de los trabajadores. Tampoco puede haber una sola denuncia que yo entré personal a Emcali, yo no hago política con contratos ni con puestos. Si Ospina conociera eso, estaría denunciándolo. Son comentarios para tratar de distraer. Mi lucha por Emcali es por el amor que le tengo a una empresa que es muy importante para los vallecaucanos y el suroccidente colombiano. Emcali puede ser un gran motor de desarrollo, bien administrada puede generar utilidades que pueden ir a inversión social.



También se dice que usted está aprovechando este ‘papayazo’ para impulsar su candidatura a la Gobernación...

​

¿Yo cuándo he dicho que soy candidato a la Gobernación?



Es que esa es la siguiente pregunta: ¿Es cierto que usted va a renunciar al Senado para lanzarse a la Gobernación del Valle?

​

Yo soy senador, pero si estuviese de obrero, de candidato, de abogado litigante, y tuviera el conocimiento de estas denuncias, las hago. Eso es otra perversidad de todo esto: a (Maurice) Armitage le metí cuatro controles excepcionales y fui a varios medios de comunicación a denunciarlo. A Rodrigo Guerrero también lo denuncié, y me demoré más de quince años peleando con Álvaro Uribe Vélez defendiendo a Emcali. Entonces, ¿para denunciar uno tiene que estar en algún lado? No, las denuncias son las denuncias. De malas que se dejaron pillar en estos días.



Si los contratos los hubieran hecho hace dos años, pues hace dos años los denunciaba. Son medio billón de pesos en contratos que les protegemos a los caleños y caleñas, medio billón que iban a terminar tirados en la caneca. A alguien cuando denuncia siempre le inventan algo, que porque está enojado o es negro o es blanco. No, la corrupción es la corrupción, hay que sacarla de dónde esté. Qué bueno que todos los candidatos a cualquier cargo hagan este tipo de denuncias. Sería muy bonito, porque denunciar no es fácil, aquí a la gente la terminan asesinando o amenazando. Al contrario, tendríamos que abrazar y rodear a las personas que denuncian.



¿Cree que esto va a afectar las candidaturas del Pacto en la región?

​

Jorge Iván Ospina no representa la izquierda ni al Pacto Histórico. Él representa un proyecto personal y un proyecto de clanes políticos que se aliaron con él para coger la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali. El Pacto Histórico va a tener candidatos propios a todas las alcaldías y a la Gobernación. El Pacto es un proyecto nacional que acompaña a nuestro presidente Gustavo Petro y a nuestra vicepresidenta Francia Márquez, y nuestra tarea fundamental, en aras de lograr en el 2023 el fortalecimiento de este proyecto nacional, es lograr la mayor cantidad de alcaldías y gobernaciones, asambleas y concejos en todo el país.



¿Y eso lo podría incluir a usted para la Gobernación o definitivamente no?

​

Uno no puede decir definitivamente nada, pero hoy no estoy pensando en eso. Estoy pensando en fortalecer el Gobierno, en ayudarlo en el Congreso, en sacar la reforma tributaria y la política, el Plan de Desarrollo, estoy trabajando muy duro para eso.