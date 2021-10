¿Feria de Cali con carnet de vacunación como requisito de acceso? El debate está 'prendido'

Argemiro Cortés, director de Corfecali —la entidad que se encarga de organizar la Feria de Cali, que este año será presencial—, no desea que en enero se diga que hay una nueva ola de infección de Covid-19 porque el certamen se convirtió en foco de contagios para los caleños. De ahí que, dice, se deben tomar medidas en todos los espectáculos masivos que se tengan en la ciudad y suelta algunas ideas: aforo de un 75 %; el uso del tapabocas y mostrar el carnet de vacunación con el esquema completo.



En lo personal, comenta, creo que esto no es un tema de discriminación sino de responsabilidad social, que la gente sepa si el que está a su lado está vacunado o no.



“Supongamos que la gente diga: ‘nosotros queremos ir así no estemos vacunados’... Listo, pues busquemos un mecanismo para que a esas personas no las discriminemos, que vayan a otros espacios, puede ser en un lado. Yo sé que eso suena horrible, pero que ellas tengan claro que si no están vacunadas no van a tener las condiciones de quienes tienen la vacunación. Soy consciente de que esto no es fácil por el tema legal. Pero me parece importante que la sociedad se manifieste”, precisa.



La decisión sobre la presentación del carnet por parte de los asistentes a los eventos aún no está tomada. Tanto Cortés como todos los demás funcionarios que están a la cabeza de la organización de los eventos masivos que se desarrollarán en Cali en estos últimos meses del año, como La Feria de Cali, el Festival Internacional de Salsa, el Festival de Música del Pacífico, el Petronio Álvarez y los Juegos Panamericanos, están a la espera de las directrices por parte del Ministerio de Salud Nacional, de las secretarías de Salud de Cali y del Valle, y de la Alcaldía para hacerlas cumplir. Y, como advierten algunos, todo dependerá del contexto epidemiológico en el que estemos en el momento de la celebración de cada evento.



Por lo pronto, asegura Ana Copete, directora del Petronio Álvarez, al equipo de producción y al que está en la organización del evento, se les está exigiendo unos mínimos de bioseguridad como la vacuna o una prueba covid con menos de 72 horas de antelación ya en el marco del evento.

Una medida sana



Para la médica epidemióloga Lida Osorio, la propuesta de solicitar el carnet de vacunación “es una buena medida, pero que no suple todas las otras, como mantener el uso del tapabocas, la higiene de manos y el control de aforos para que no sea del ciento por ciento”.



Todas esas medidas, expresa, son por el bien público, no se toman porque se quiera poner una restricción o un tipo de control sin fundamento, sino porque la pandemia no se ha ido, aquí seguimos teniendo personas que fallecen por covid y potencialmente podemos transmitir esta enfermedad, entonces, “estas son formas de protegernos los unos a los otros”.



Considera esta profesional que a medida que las personas están más informadas y tienen una retribución positiva por el hecho de estar vacunadas, como asistir a estos eventos, sí puede ayudar a que decidan vacunarse. “Es mirar esto en positivo, no tratar de imponer una medida porque sí, sino explicarles que esta es recomendada por salud pública y que lo que se quiere es dar incentivos: aquellos que se han vacunado van a tener la posibilidad de asistir preferencialmente a los eventos”.



El trabajador comunitario en Siloé David Gómez considera la medida sana, pero cree que riñe con la Constitución en el tema del libre desarrollo de la personalidad, pues cada individuo decide si se aplica o no las vacunas. Pero también creo, agrega, que es una forma que buscan los gobiernos de motivar a que la gente se vacune.



A la Administración caleña le pide que de llegar a aprobarse la medida de exigir carnet, ojalá sea digital y no físico, porque este último es fácil de falsificar. Y que se exija a todos: funcionarios, vendedores, artistas, asistentes a los eventos. “Y las personas que no se apliquen las vacunas, no van a tener el privilegio de participar”.



Añade que los no vacunados tutelarán para defender su derecho a asistir y el juez les dará la razón, “pero a lo que no tienen derecho ellos es a poner en riesgo a la población en general”, opina Gómez.

Adriana Olarte, directora del Festival de Salsa de Cali, está a la espera de aplicar todo lo que se emita en materia de bioseguridad desde el Ministerio de Salud y las Secretarías de Salud de Cali

y del Valle.

Es una forma de segregación



Para Eva Martínez*, una ama de casa de 46 años que ha decidido no inmunizarse, la exigencia de un carnet de vacunación para asistir a los eventos de fin de año en Cali es una forma de discriminación. “Yo tengo la libertad de estar donde yo quiero estar, bajo mi riesgo... Es que a mí el Gobierno, el Estado, la gente del poder no me pueden obligar a ponerme en mi cuerpo algo que yo no quiero, eso sería un atropello, eso es inaudito”, exclama.



Por eso le pide a la Alcaldía que a los no vacunados no los discrimine, pues, dice, nosotros también tenemos derecho. Tenemos la libertad de estar donde queramos estar, enfatiza. Y hace una última reflexión: “En el MÍO no están diciendo: ‘solo suben los que están vacunados’. Ahí nos tenemos que juntar Raimundo y todo el mundo. ¿Ahora, por qué para un evento nos van a exigir carnet?”.



El líder comunal de Ciudad Córdoba Jhon Jairo Santanilla tiene un pensamiento similar y señala que la iniciativa del carnet, además de ser una forma de segregación, es inviable. Argumenta que no es mecanismo de verdadero control porque el carnet físico lo están falsificando en lugares del barrio San Nicolás y pedir un certificado digital de vacunación es complicado, porque en la página del Ministerio no están registrados los documentos de identificación de todos los inmunizados. “Yo estoy vacunado y no aparece mi documento”, sostiene.

Se estudia carnet y prueba anticovid



La secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, le aseguró a El País que desde su dependencia se está revisando la posibilidad de dar inicio a eventos con mayor aforo, solo para personas vacunadas contra el Covid-19.



“Estamos definiendo cuáles van a ser los protocolos. Por ejemplo, en los Juegos Panamericanos, los atletas, el personal acompañante, las comitivas, los voluntarios, los asistentes, quienes vengan de otros países, serán personas ya vacunadas. Estamos definiendo el protocolo del público que vamos a estar recibiendo en los diferentes escenarios deportivos, revisando la posibilidad de que realmente se haga para personas vacunadas. Eso nos ayuda a incentivar la vacunación y nos ayuda al manejo de la pandemia. También estamos analizando que sea mixto: vacunación y pruebas covid para no discriminar o para tener una amplia apertura. Sin embargo, seríamos muy exigentes con la prueba PCR”.



Complementó la funcionaria que lo más importante es incentivar a la población a vacunarse, pues no se quiere un cuarto pico de la pandemia. “El mensaje es para que la gente se vacune, que garanticemos la bioseguridad para los caleños y para quienes nos visiten”.

*Nombre cambiado por petición de la fuente.

Abogado opina



Para el abogado y docente de la Universidad Javeriana Carlos Andrés Echeverry, medidas como la exigencia del carnet de vacunación para ingresar a eventos masivos organizados por la Administración Municipal son contrarias a la Constitución Nacional y argumenta varias razones. Entre ellas, que esta estrategia violenta el derecho a la autonomía. “Yo decido si me aplico o no las vacunas, es un derecho fundamental”.



El hecho de hacer la exigencia de este documento para asistir a una actividad recreativa en la Feria de Cali o ingresar a un edificio público, por ejemplo, es una forma de generar una coerción frente a la persona, para que se vacune aun en contra de su voluntad. Y la Corte Constitucional en sentencia T-365 de 2017 expresa que las personas pueden rehusarse a que les apliquen vacunas. Además, para determinar una medida limitativa de ese derecho es el Congreso el que tendría que hacerlo a través de una ley estatutaria.