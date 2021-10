11 municipios del Valle suman más de diez días 'invictos' en casos covid, ¿cuál es la clave?

Más de 10 días sin casos positivos de Covid-19 son los que registran 11 municipios del Valle del Cauca. La correcta aplicación de las medidas de bioseguridad y el alto porcentaje de su población inmunizada son las claves para poder lograr estas positivas cifras frente a la pandemia.



Y es que, según el más reciente boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud del Valle del Cauca, con corte al 7 de octubre, estos municipios también han presentado una reducción en los casos de muertes; cifras que aportan significativamente para la reactivación económica de estos territorios.



Por ejemplo, El Dovio y Ulloa llevan 59 días sin casos activos de covid; Argelia, 48; El Cairo, 39; Bolívar, 32; Pradera, 13 y Riofrío, 29.



Todos estos municipios comparten una característica y es que ya lograron que más del 50% de su población esté totalmente inmunizada.



A la fecha, en el Valle del Cauca se han aplicado alrededor de 3.499.795 vacunas, lo que deja un promedio de cerca de 11.549 dosis suministradas diariamente y 80.842 semanales, de acuerdo con datos de Secretaría de Salud.

¿Qué hizo El Dovio?



Este municipio es uno de los que actualmente está más avanzado en materia de vacunación en el departamento, ya que, 6.300 de sus habitantes cuentan con las dos dosis de la vacuna anticovid, lo que representa el 70% de la población objeto a inmunizar.



“Hemos diseñado unos formatos que se están aplicando casa a casa en donde allí le preguntamos a cada persona que nos atiende, si ha tenido síntomas y también si ya se hicieron vacunar. Ya teniendo esa información, nosotros hacemos un informe y hemos identificado que afortunadamente la población se encuentra en buen estado de salud”, explicó María Alejandra Rodríguez, secretaria Bienestar Social del municipio de El Dovio.



Teniendo en cuenta estas cifras, en esta población se ha logrado retomar poco a poco la normalidad, permitiendo así que sus habitantes se reactiven económicamente, ya que hasta el momento cuentan con 40 días consecutivos sin reportar nuevos casos de Covid-19.



“La reactivación económica esta cogiendo fuerza nuevamente, ya se puede realizar, por ejemplo, la feria ganadera, el mercado campesino y, además, ya se hizo una reactivación económica bastante importante en donde se vieron beneficiados bastantes campesinos y comunidad en general del municipio”, agregó Rodríguez.

Los municipios de Ulloa y El Águila son de los que menos casos de muerte han tenido en el departamento, reportando en lo que va corrido de la pandemia 7 y 4 muertos respectivamente.

Los logros de Ulloa



Al mismo tiempo, en el municipio de Ulloa, ubicado al norte del departamento, el 80% de su población ya cuenta con el esquema de vacunación completo, lo que significa que alrededor de 4.000 personas están inmunizadas en este municipio.



Ante esto el alcalde, Juan Antonio Peña, informó que “en este momento estamos haciendo una labor en el municipio con personal médico y de la alcaldía, buscando personas en todo el municipio, en zona rural o urbana, que por algún motivo no se hayan hecho vacunar, porque hubo gente que a pesar de que aquí se tenía el biológico no quisieron aplicárselo”.



No obstante a la resistencia de algunos habitantes a vacunarse, el porcentaje de inmunización continua siendo alto, en ese municipio, por lo que esperan que con las estrategias que se están desarrollando logren llegar a final de año con el 100% de cobertura.



El Alcalde de Ulloa resaltó que gracias a estos avances puede dar la buena noticia de presentar 59 días sin casos positivos del virus, lo que ha hecho que se reactiven establecimientos nocturnos y demás actividades, “pero con los debidos protocolos de bioseguridad”.

Aún hay riesgos de contagio



Para el epidemiólogo estadístico, Rodolfo Herrera, estas cifras son positivas para el desarrollo de la pandemia. Pero, aseguró que no se debe bajar la guardia porque, aunque se ha visto que la vacunación ha otorgado cierta protección, aún se está en riesgo de tener altos números de contagios.



“En la medida que nos vamos acercando a la protección de rebaño será un poco más difícil que volvamos a tener esos picos tan pronunciados. Pero, sí vamos a tener un incremento en finales de octubre o principios de noviembre, pero no me atrevería a darle la denominación de pico porque la misma vacunación ha protegido en buena medida a la población”, explicó Herrera.



Y es que la disminución de casos ha sido una constante a nivel nacional, pero, desde el Ministerio de Salud invitaron a la población a seguir con los cuidados.



“Esto no quiere decir que tengamos que bajar la guardia, que no existan alertas de relevancia epidemiológica, las cuales nos exhortan a mantener los esfuerzos de vigilancia epidemiológica, de rastreo de contactos y la aplicación de pruebas con nexo epidemiológico, por supuesto, aislamiento, todo lo que llamamos PRASS”, dijo Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, que se puso como meta llegar al 15 de noviembre con el 70% del total de la población colombiana con al menos una dosis.