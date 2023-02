Crece la tormenta que desató el ex Fiscal Martínez: ¿cuánto de su riqueza han entregado realmente las antiguas Farc?

“No me cabe duda de que lo que está diciendo el exfiscal general Néstor Humberto Martínez es cierto, porque el canciller Álvaro Leyva tuvo una participación muy activa durante los diálogos en La Habana y seguramente, dado su carácter, fue él quien indicó el camino para la fortuna de las Farc. Creemos que esa guerrilla no ha entregado ni el 10 % de todos sus bienes”.



Con esas palabras, el presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia, Acore, John Marulanda, se refirió a la carta en la que Martínez dice tener pruebas sobre una preocupación que le planteó cuando era fiscal general a Leyva sobre la intención de las Farc de quedarse con un 70 % de sus activos y que solo el 30 % se usaran para reparar a las víctimas.



“Cómo usted pretende escalar ante las Naciones Unidas el análisis sobre las dificultades de la paz en Colombia, y dado que uno de los puntos del Acuerdo de La Habana era la reparación de las víctimas, para lo cual la desmovilizada guerrilla se obligó a entregar su patrimonio ilícito, lo que jamás ocurrió, formalmente le solicito llevar una carpeta que he preparado, en la cual se acredita que el Canciller en el pasado ideó, promovió y patrocinó un esquema para que, de facto, las antiguas Farc conservaran el control de sus activos ilegales”, dice un apartado de la misiva.



La carta de Martínez se dio a propósito del anuncio de Leyva, el pasado sábado, de que llevaría al Consejo de Seguridad de la ONU las denuncias sobre un posible entrampamiento a ‘Jesús Santrich’ por parte de la administración de Martínez, luego de que la JEP presentara una denuncia por las conductas de algunos funcionarios por esos hechos.



“Bien magistrados de la JEP, pero faltaron los nombres. Pondré en conocimiento del Consejo de Seguridad el entrampamiento que denuncian. A la cárcel los delincuentes de cuello blanco enemigos de la paz que desde la anterior Fiscalía urdieron la trama. No importa cómo se llaman”, dijo el Ministro de Relaciones Exteriores a través de su Twitter.

Cercanía entre Leyva y las Farc

El presidente de Acore anotó que esa organización “ha invitado con alguna frecuencia a Álvaro Leyva, quien ha expuesto sus puntos de vista; es el más comunista de los conservadores que yo conozco, se jacta de ser conservador, pero evidentemente durante toda su vida le ha marchado mucho a los proyectos de la izquierda, por eso no pongo en duda las acusaciones de Martínez”.



Asimismo, el senador Carlos Fernando Motoa señala que “es del conocimiento de todo el país la cercanía y afinidad del Canciller con las Farc. No es de extrañar la denuncia de Martínez, porque esa ha sido la labor por la que ha destacado Leyva en los últimos años, pero preocupa que ahora, como canciller, pierda el norte y no trabaje por los intereses de la Patria, sino por los intereses de esa organización criminal”.



Añade que “en el Congreso hay inconformidad por el bajo volumen de bienes entregados por la Farc, se habla de una cifra inferior al 5 % entre lo inventariado por la guerrilla, que realmente han entregado para reparación de las víctimas, que fue uno de los elementos claves del proceso de paz”.



De otro lado, el investigador y corresponsal de conflictos armados Néstor Rosanía explica que en su momento “las Farc hicieron un inventario de sus bienes y eso fue lo que entregaron, pero lo que siempre se dijo es que frente a eso cabía una investigación por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en términos de seguimiento de activos en cuentas en Europa y en América Latina, pero, hasta dónde sé, no se hizo”.



Además, hace dos semanas se conoció una grabación en la que el exmiembro de esa guerrilla Elí Mendoza, conocido como Martín Sombra, entregó su segunda declaración ante la JEP en la que se refirió a los dineros recaudados por las extintas Farc por sus ilícitos durante la guerra y aseguró que “sé que ese dinero se fue para Suiza, y ahí es donde don Granda va a tener que responder, porque él era coordinador de relaciones internacionales. Un día de estos lo jalamos aquí a ver qué (...) Ese dinero se lo llevó Alfonso Cano”, dijo en su declaración, a la que La W Radio accedió.



Rosanía cuenta que le preguntó a Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada, sobre los bienes entregados “y él me dijo que tenían un inventario y eso fue lo que se entregó a las comisiones verificadoras. En su momento fue un escándalo, porque habían puesto cosas muy superfluas como muebles, pero yo le preguntaba por grandes activos y él respondía que era todo lo que había. Lo que entregaron es todo lo que entregarán”.