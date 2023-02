Un sector de congresistas del Partido Conservador, en especial el llamado bloque costeño, está pidiendo que salga de la presidencia del partido el senador antioqueño, Carlos Andrés Trujillo, por falta de apoyo y representación.



La crisis reventó en las últimas horas, cuando circuló una carta en tal sentido en donde se pide una reunión de urgencia del Directorio Nacional para escoger las nuevas directivas, la misma se corrió por una semana a la espera que llegue Trujillo quien se encuentra en el exterior.



Las molestias contra Trujillo comenzaron desde el momento en que selló, desde junio pasado, la alianza con el presidente Gustavo Petro, comprometiendo al partido al apoyo a diversos temas del nuevo gobierno, y de paso, según han expresado algunos sectores del conservatismo, a que él recogería la participación burocrática en la nueva administración. En su momento se habló que el conservatismo tendría el control de todo el sector del transporte.

#NoticiaW | Se confirma que habrá relevo en la Presidencia del Partido Conservador. Esta es la carta firmada por la mayoría de integrantes del Directorio Nacional respaldando la salida de Carlos Andrés Trujillo, quien sería reemplazado por el senador @EfrainCepeda. pic.twitter.com/MPtR0pYejL — Alertas W (@AlertasW) February 8, 2023



De hecho se habla que el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, más que representar al conservatismo en el gobierno es la cuota de Trujillo. Los distanciamientos con Trujillo los ha evidenciado en particular el senador y expresidente del partido, Efraín Cepeda, quien es uno de los dirigentes de mayor peso del conservatismo.



Esas discrepancias al interior del conservatismo, desde donde se ha mostrado al gobierno que no hay un apoyo unificado al presidente Petro, sería otro de los problemas que tiene Trujillo con el mandatario, quien según contaron fuentes conservadoras han empezado a tener distanciamiento.



Según se comenta el mandatario dejó en manos del sector político del senador Germán Blanco, el manejo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la cual se aseguraba también le correspondería al presidente Trujillo.



En las últimas hora se conoció que ya hay decisión del gobierno nacional de designar en la dirección de Coljuegos al exconcejal de Bogotá, Roger Carillo, como una cuota de los conservadores costeños, en especial del senador Cepeda.



Sobre Trujillo además cayó un nuevo cuestionamiento porque el fin de semana pasado comprometió el apoyo del conservartismo antioqueño al apoyo de la candidatura a la Gobernación del exsenador Julián bedoya, a quien le tienen varios procesos judiciales en marcha.



Aunque no hay aún una fecha para la reunión del directorio nacional, se espera que el mismo se reúna a más tardar el miércoles de la otra semana, para definir si le dan el golpe de Estado a Trujillo, o si él logra recomponer las mayoría y mantenerse en el cargo.