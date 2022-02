Un juez confirmó la medida de aseguramiento en centro carcelario contra Yhonier Leal por haber asesinado a su hermano, Mauricio Leal, y a su madre, Marleny Hernández, tras resolver un recurso de apelación.



Esta decisión se toma a pocas semanas de que se realice a audiencia de verificación y aprobación del preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y Yohnier Leal.



El preacuerdo, que fue propuesto por el ente acusador y presentado a los familiares de las víctimas, indica que Yhonier tendría que pagar una pena entre los 25 y los 26 años de cárcel, y una multa de 200 salarios mínimos mensuales vigentes.



Además de la pena y el valor a cancelar por los daños causados con sus actos, el confeso asesino de Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, tendría que comprometerse a no delinquir y realizar un acto de perdón público.



Los familiares de las víctimas no quedaron satisfechos con el preacuerdo, según el abogado de la familia, ya que la Fiscalía no tuvo en cuenta el delito el delito de tortura, que se le había pedido que incluyera, pero que el ente acusador se negó a realizar por carecer de elementos materiales de prueba.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Yhonier Leal aceptó los cargos porque entre las 11:45 de la noche del domingo 21 de noviembre y las 11:15 de la mañana del día siguiente, es decir el lunes 22, asesinó a su mamá y su hermano.



Esa noche, según el relato de la Fiscalía, Yhonier Leal, arribó a la casa de su hermano en la Calera, donde vivían, a las 11:37 de la noche, “quedando claro que la última persona que entró a la casa fue él”.



Este dato es trascendental para entender lo que sucedió allí, porque según la Fiscalía, este conjunto cuenta con extrema seguridad, lo que impide que cualquier otra persona hubiera podido ingresar y perpetrar el asesinato.



Ya en la casa, la Fiscalía reveló que contrario a la versión entregada por Yhonier, quien dice que se tomó una valeriana y quedó privado toda la noche, el tráfico de datos de su celular reveló lo contrario, pues lo usó en aplicaciones como Youtube.



Luego la Fiscalía indicó que Yhonier atacó primero a su mamá en su cama, con un cuchillo y luego pasó al cuarto de su hermano, “a quien ataca con el mismo cuchillo con el que agredió a la mamá, con tan mala suerte que este se quedó incrustado y tuviste que ir hasta la cocina a traer otro", dijo el representante del ente acusador.



La Fiscalía agregó además que Yhonier obligó a su hermano a ingerir más de nueve pastillas de Zopiclona, para hacer parecer que este quería suicidarse.



Bajo esta misma línea y con relación a la carta que fue encontrada en la escena del crimen donde Mauricio pedía perdón y le dejaba sus bienes a Yhonier y sus sobrinos, la Fiscalía dijo que sí es la letra de Mauricio pero que escribió esta carta obligado por las agresiones de su hermano.