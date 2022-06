Viruela del mono en Colombia: más de 20 personas están en aislamiento en Medellín 

Por haber tenido contacto estrecho con el joven de 27 años que llegó a Medellín proveniente Barcelona y resultó contagiado con la viruela del mono hay ya 22 personas aisladas.



Así lo dio a conocer Milena Lopera, secretaria encargada de salud de la ciudad: “En este momento tenemos el cerco epidemiológico con este número de personas. Tenemos a 22 más en seguimiento diario: verificación, visitas médicas, atentos a ver si registran o no síntomas”.



Inicialmente, fueron nueve los familiares del joven a los que aislaron por sospecha de contagio. Aunque no presentan síntomas y no se han sometido a pruebas, 13 más debieron aislarse por haber tenido contacto con este, según las autoridades de salud.



“Le recordamos a la población y a las personas que están dentro del cerco que guarden precauciones, estén en su casa y no estén en lugares donde haya aforo de personas”, agregó Lopera, la secretaria encargada.



El joven, que es el primer caso positivo de viruela del mono registrado en Medellín, se recupera en El Poblado (comuna 14). Su estado de salud es estable, al igual que sus familiares y cercanos, que deben estar en aislamiento durante 13 días.



Se sabe que entre los primeros nueve sospechosos no solo se encuentran familiares del joven, sino un amigo que lo acompañó en el proceso de atención médica y un pasajero que compartió vuelo con él desde Europa.



En el momento, según el Instituto Nacional de Salud (INS), tres hombres entre 20 y 40 años están contagiados en el país. Pese a que en el mundo ya se registran más de 3.200 casos, hasta ahora se ha reportado solo una muerte.