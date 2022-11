Video reveló brutal agresión de un periodista de Noticias Uno en contra de su expareja

El periodista Juan Fernando Barona, de Noticias Uno, protagonizó una grave denuncia de violencia de género. En la noche de este martes salió a la luz un video en el cual el hombre agrede a una mujer que sería su expareja.



Una cámara de seguridad captó la golpiza que se registró en la noche del pasado 15 de octubre. Las imágenes muestran a Barona junto a otro hombre, agrediendo a una mujer al interior del ascensor de un edificio.



El video fue publicado por un usuario de Twitter que escribió: “Este es Juan Fernando Barona (@juanferbaro) periodista de @NoticiasUno. El pasado 15 de octubre agredió a esta mujer como se ve en el video. ¡Las agresiones la dejaron con 8 días de incapacidad!”.



Lea además: "Sabemos que es controversial": Ministro de Justicia sobre proyecto para rebajar penas de cárcel



En las imágenes se observa que el periodista trata de silenciar a la mujer a la fuerza y le da múltiples golpes, mientras el hombre que lo acompaña coloca una maleta dentro del ascensor.



También en la cuenta de activismo @SomosJacarandas se publicaron supuestos detalles de este hecho y la víctima. “La víctima es una mujer brasileña que dice haber tenido una relación amorosa con él durante cuatro meses. Según ella, después de la golpiza que habría sufrido, quedó con una incapacidad de 8 días”, se lee en un trino.



Este caso de violencia de género escaló a las directivas del Canal Uno, luego de que cientos de internautas pidieran medidas contra el periodista. En ese sentido, el gerente de Noticias Uno indicó que el comunicador ya no hace parte del medio de comunicación.



“A partir de este momento Juan Fernando Barona no hace parte de @NoticiasUno. Los equipos administrativo y editorial conocieron esta noche las graves imágenes difundidas en redes sociales. El señor Barona tiene derecho a su defensa dentro del debido proceso”, señaló Jorge Acosta.

A partir de este momento Juan Fernando Barona no hace parte de @NoticiasUno. Los equipos administrativo y editorial conocieron esta noche las graves imágenes difundidas en redes sociales. El señor Barona tiene derecho a su defensa dentro del debido proceso. — Jorge Acosta (@jorgeacostav) November 9, 2022



Además, Barona se encontraba entre la comitiva que acompaña al Gobierno Nacional en la Naciones Unidas sobre Cambio Climático- COP 27. Desde la Presidencia de la República informaron que el comunicador fue retirado de esta gira.

🔴 Comunicado a la opinión pública y a los medios de comunicación. pic.twitter.com/no9FFMne7X — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) November 9, 2022



“A raíz de las denuncias de violencia de género conocidas en contra del periodista Juan Fernando Barona, la Presidencia de la República se ha comunicado con Noticias UNO y su directora para informarle que este colaborador será apartado del grupo de periodistas que cubren al presidente. El proceso para su regreso será asumido por el medio de comunicación y la Embajada de Colombia en Egipto quedará encargada de cualquier requerimiento adicional del ciudadano”, dice el comunicado.



Lea aquí: Colombia aceptó su responsabilidad por la desaparición del soldado Óscar Tabáres



Por su parte, Barona salió a defenderse en redes sociales y dio a conocer su versión de este grave episodio. “Jamás quise hacer público un doloroso caso privado, que es íntimo, para preservar los derechos de la otra persona involucrada, y los míos”, publicó en un mensaje, donde también aparece una foto suya con rasguños.



“Como han sido divulgadas unas partes sin contexto y sin consultarme, pongo en conocimiento general esta foto y el dictamen de Medicina Legal que se me practicó y que me dio una incapacidad de 15 días. * No diré una sola palabra más al respecto, salvo en los estrados”, aseguró.