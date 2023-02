Video: jóvenes se estrellaron por conducir mientras grababan un video para TikTok

Cinco jóvenes sufrieron un aparatoso accidente por conducir mientras grababan un TikTok mientras se movilizaban por una carretera del municipio de Sahagún, Córdoba.



En el video que se ha hecho viral en redes se alcanza a ver cómo una de las jóvenes que va de copiloto graba a su compañera al frente del volante cantando, quien se distrae y a continuación termina perdiendo el control del vehículo.



Los ocupantes del carro, una camioneta Hyundai Tucson, se encontraban coreando una canción del reggaetonero Feid y disfrutaban de algunas bebidas.



Afortunadamente, los jóvenes resultaron ilesos del accidente. Sin embargo, al final del video se escucha a la joven que conducía lamentándose por el estado en el que terminó el vehículo, el cual pertenecía a su papá.



"Estrellé el carro de mi papá”, gritaba desesperada la joven, mientras su compañera se ríe del momento. La reacción de la mujer que conducía ha sido ampliamente criticada en redes sociales.



"Oiga a la otra, se salva de matarse y solo piensa en el carro, materialista, que le dé gracias a Dios que están bien", opinó un usuario.



Por el momento las autoridades de tránsito no se han pronunciado sobre el hecho. Sin embargo, los comentarios en redes sociales no se han hecho esperar. Muchos han reprochado la irresponsabilidad de los jóvenes y señalan que pudieron haber causado una tragedia.



Los casos de personas que pierden el control de sus vehículos por distraerse con un teléfono móvil mientras conducen son cada vez más frecuentes en el mundo y Colombia no es la excepción.



El Código de Tránsito prohíbe expresamente conducir mientras se está mirando una pantalla, pero según la Agencia Nacional de Seguridad Vial esta es una de las normas que más se viola, hasta el punto que cada doce minutos hay un sancionado por esta infracción.



Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud, OMS, chatear o usar el celular mientras se conduce un vehículo multiplica por cuatro el riesgo de sufrir un siniestro vial y disminuye hasta en 50% la atención de un conductor.



El estudio advierte que el envío de mensajes de texto implica “largos períodos de distracción visual y distracción cognitiva” y por eso cataloga como peligrosa y mortal esta práctica al volante.



Pruebas experimentales demuestran que un conductor puede gastar 15 segundos mientras desbloquea su celular, busca un contacto y envía un mensaje. En ese corto lapso, si se moviliza a una velocidad de 50 kilómetros por hora, habrá recorrido una distancia de 208 metros quitando la vista de la vía y perdiendo el control total del volante.



Ocurre algo similar cuando alguien que conduce trata de acceder a su libreta de teléfonos y marca un número, usando una sola mano mientras maneja: gasta en promedio 18 segundos durante los cuales recorre 250 metros desenfocado de la actividad principal.



El Código de Tránsito sanciona el uso de sistemas móviles de comunicación o teléfonos al momento de conducir, sólo si se usan sin herramientas como el manos libres. La multa, hasta el 2022, equivalía a $500.000.



Sin embargo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial advirtió que es mejor abstenerse de usarlos de cualquier manera, "ya que se estima que una conversación telefónica que supere los dos minutos de duración hace que el cerebro privilegie el contenido de la llamada sobre la concentración necesaria para conducir de manera segura".