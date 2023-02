"El que no paga, no viaja", hombre vestido de vigilante es viral por evitar colados en TransMilenio

Los colados en TransMilenio son una de las principales problemáticas que aquejan a Bogotá. De hecho, hace poco la Alcaldía instaló puertas 'anticolados' y todavía está por verse si de verdad servirán como una solución definitiva o si los que no pagan el pasaje continuarán robando al sistema.



Pero existen personas que se ponen 'la diez' con tal de evitar que personas inescrupulosas evadan la tarifa, en frente de usuarios respetuosos que sí pagan su pasaje sin ningún inconveniente. Es el caso de un hombre que se vistió de vigilante en una de las estaciones de TransMilenio, quien se ha hecho viral en redes por su cómica forma de controlar el desorden que generan los colados.



"El que no paga, no viaja", le grita a un joven que intentó colarse y advirtiendo también a los que presencian el hecho para que no hagan lo mismo. "Usted tiene cara de colado", le señala a uno de los pasajeros.



Cabe resaltar que el hombre no tiene ninguna relación con la empresa TransMilenio y quiso hacer el trabajo por voluntad propia con el fin de concientizar a los bogotanos.



El video ya suma casi 3 millones de visualizaciones en TikTok y sigue dando de que hablar en redes sociales.