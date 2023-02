Iván Marín llega a la pantalla con su nuevo stand up comedy post pandemia, 'Asciende'

Uno de los humoristas más reconocidos del país, estrenará el próximo 8 de marzo, en la plataforma de Prime Video, su stand up comedy 'Asciende', una mega producción llevada a cabo en las reconocidas Minas de Sal de Zipaquirá (Colombia), convirtiéndose en el primer espectáculo de comedia del mundo grabado bajo tierra.



En este show de una hora de duración, lleno de reflexión picante y de humor negro, los espectadores recordarán y se identificarán con varias situaciones vividas durante la época de pandemia.



En su nuevo stand up comedy, Iván Marín recrea los particulares escenarios que llevaron a la humanidad a “descender” a su peor versión como personas durante esta época de crisis. Así, será fácil reír con situaciones que se vivieron tan cercanas, como la pelea por el papel higiénico en los supermercados, el distanciamiento social, el cubrimiento de la llegada de las vacunas y hasta su propia experiencia con el covid-19.



No faltarán los martirios de las clases y trabajos online, las relaciones sexuales con tapabocas, lo higiénico de no soplar las velas de cumpleaños, las pilladas de los amantes que dejaron prendido el sonido en una clase virtual y la soledad de muchos lejos de sus familias…



El proyecto cuenta con el respaldo de Prime Video, Take One Productions y Cineplex unida a la trayectoria profesional de Iván Marín, con más de 20 años en la comedia.



Su gran recorrido como comediante le ha permitido también cosechar éxitos en otros escenarios junto a Los Comediantes de la Noche, Los de la Culpa y Comedy Center, también con su stand up comedy ¿Por Qué Carajos?, el cual también se podrá disfrutar en el servicio de streaming.

La apuesta de Prime Video por el humor colombiano ha sido a lo grande. Ya se estrenaron, y se encuentran de forma exclusiva en el servicio de streaming: 'Tótiese de la risa' con Don Jediondo y 'Por amor al humor' de Suso. 'Stand-Up Sex', Flavia Dos Santos, 'Modelo 63' de La Gorda Fabiola, '¿Por qué a mí?' de Hassam, y 'Que nada me quite la paz' de Carolina Cuervo.



