Dago García comenzará la producción de 'El Paseo 7'

Sea en la señal del Canal Caracol, en las distintas plataformas internacionales y en el teatro, Dago García no para de trabajar, con un 2023 lleno de más películas, series y propuestas teatrales.



El 23 de febrero llegó a las salas de cine ‘El actor, el director y la guionista’, en la que Dago García no sólo participó en la creación del guión, también se encargó de la dirección, que en tono de comedia, narra la realidad de tres artistas ejerciendo su oficio. Tres personajes y tres historias que se combinan.



Una sátira al medio audiovisual que deja al descubierto todo lo que está detrás de cámaras y que los espectadores no conocen de este mágico mundo, una historia basada en tres personajes que son la raíz principal y fundamental de toda pieza cinematográfica y televisiva.



Todo esto mientras que disfruta de ‘La primera vez’, su serie que es la más vista en la plataforma de Netflix y se confirmó su segunda temporada. Además, prepara el estreno de ‘Ventino’, en Caracol, el primero de marzo.



Como si fuera poco, anunció el rodaje de la séptima entrega de su saga cómica ‘El Paseo’, así como el regreso, por tercera ocasión, de ‘Cepeda en las tablas’.