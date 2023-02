¿Como en Futurama?, conspiraciones dicen que Steve Jobs sigue vivo en una capsula criogénica

Internet está llena de teorías de conspiración sobre la vida de los famosos y sobre sucesos históricos que han impactado al mundo como el 9/11 o la pandemia del Covid-19. Pues bien, hace poco se hizo viral una insólita historia que explica cómo el cofundador de Apple, Steve Jobs, supuestamente sigue vivo en una cámara criogénica.



Jobs murió el 5 de octubre del 2011 debido a un cáncer de páncreas que lo aquejó por varios años. Tras su fallecimiento, los familiares permitieron el cubrimiento de los medios, pero no dieron a conocer el sitio exacto dónde fueron depositados sus restos, esto porque no querían que se convirtiera en un punto de peregrinación turístico.



Con base en esta teoría, conspiraciones aseguran que el cofundador de Apple se encontraría congelado en una cámara criogénica a la espera de una cura para el cáncer.



De hecho, no es la primera vez que Jobs se hace tendencia en redes. Hace poco se dio a conocer su último correo electrónico y se dice que el cofundador de Apple acostumbraba a enviarse mensajes a sí mismo para guardar reflexiones sobre la vida y la humanidad e ideas sueltas que se le venían a la mente.