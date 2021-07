Mujer enfurecida se queja por horas de espera para un trámite en una notaría

Alejandro Cabra Hernandez

Una mujer que pregunta enfurecida "¿Dónde está el notario?" mientras espera para hacer un trámite en la Notaría 5 de Bucaramanga se ha hecho viral en redes sociales después de que se compartiera un video del momento.



Tras, al parecer, esperar por horas al notario para la firma de un documento, la mujer alegó que “estoy levantada desde las 3:00 de la mañana, no he comido nada, dejé a mi hijo solo, ¿por qué el notario no está aquí'?, nos tiene a todo el mundo esperando, llame al notario, dígale que venga, que venga nos atienda a todos”.



Otra usuaria del lugar, quien grabó la pieza, le dio la razón a la mujer. “La señora tiene toda la razón, viene de una vereda, pobrecita, no aguanta más, está desde las 11:00 de la mañana, el notario dónde está”.

TODOS los que representen al Estado deben ser ejemplares en el cumplimiento de sus funciones, jornadas y sobretodo en el trato DIGNO a los ciudadanos.

Increíble que esta historia se repita en los diferentes municipios del país. No hay derecho.

pic.twitter.com/g0MpXsmO2u — Marla Gutiérrez (@marlagutierreza) June 30, 2021



La ira provocó el llanto de la señora, quien dijo que tardó cinco horas caminando hacia la notaría para realizar el trámite.



La explicación a lo ocurrido este miércoles 30 de junio, la entregó la superintendente de Notariado y Registro, Fernanda García, quien dijo que el servicio se afectó por 25 minutos porque el notario se estaba aplicando la segunda dosis de la vacuna contra el covid-19.



“Me comuniqué con el notario 5 de Bucaramanga, quien manifestó que la causa de la demora entre 20 y 25 minutos fue porque estaba recibiendo la segunda dosis de Pfizer de la vacuna contra el covid - 19”, explicó la funcionaria.



García explicó que cuando el notario regresó se encontró con la señora "un poco salida de casillas", lo que consideró como algo "que puede suceder", pues tenía el derecho de mostrar su inconformidad porque tenía a su hijo en casa.