"Van a pagar muy caro", Duque sobre los responsables del atentado en Granada

El presidente Iván Duque declaró, durante la mañana del jueves, que los responsables del ataque terrorista al Batallón de Infantería No. 21, Batalla del Pantano de Vargas, ubicado en Granada "van a pagar muy caro" por sus acciones.



El atentado en granada, según el mandatario, muestra la intención de los grupos armados, como el ELN y las disidencias de las Farc, para desestabilizar el país en la temporada previa a las elecciones.



“Es una vez más el propósito de las disidencias de las Farc y el ELN de desestabilizar en época electoral, claramente estamos viendo que hay algunos interesados en desmontar todas las formas de lucha para tratar de incidir en el proceso electoral en Colombia”, aseguró Duque, para Caracol Radio.



Duque, además, afirmó que los representantes de la fuerza pública tienen órdenes para seguir las acciones de los responsables y no descansaran hasta conseguir su captura.



“Aquí el mensaje es claro, al terrorismo lo vamos a seguir enfrentando con contundencia y los terroristas van a pagar muy caro este tipo de ataques a la población colombiana. Nuestra fuerza pública está comprometida en seguir desmantelando estas estructuras y no vamos a descansar”, afirmó.

Su intervención se dio en medio de su visita a Luxemburgo, donde realizaba una visita a la Sociedad Europea de Satélites donde se habló de la posible cooperación para que el país de Europa, sea un proveedor directo de estos servicios.



Durante su interlocución, preguntaron al mandatario sobre la excongresista prófuga de la justicia, Aida Merlano, sobre lo que contestó que su presencia en Venezuela está siendo usada como chantaje al gobierno colombiano.

​"Tiene que ser devuelta para que este a disposición de las autoridades colombianas, así adicionalmente lo ha solicitado la corte suprema de Justicia de Colombia y además, la fiscalía en su momento ha hecho el mismo llamado", comentó sobre la barranquillera.



El presidente finalizó su anuncio confirmando que "se tiene que llegar al fondo de la investigación sobre su conducta y sobre cualquier relacionamiento que ella tenga con corrupción".

