Vacuna de Sinovac no tiene problemas en niños: Minsalud ante aplicación a menores en Pereira

Fernando Ruiz Gómez, ministro de Salud y Protección Social, dio un parte de tranquilidad frente al error que cometieron en Pereira, donde 19 niños recibieron la vacuna contra el covid-19 de Sinovac en vez del biológico de Pfizer, autorizado por el Invima para los menores de edad.



"Realmente hay un parte de tranquilidad. No hay problema con la vacuna de Sinovac ya que tiene evidencia de estudios científicos en fase 2 donde muestra que no tienen problemas de seguridad en niños", manifestó el Ministro.



Es preciso mencionar que el biológico de Sinovac está aprobado para ser aplicado a niños y niñas entre los 6 y los 12 años en países como China y Chile, mientras que en Colombia solo está autorizada la vacuna de Pfizer para la población entre los 12 y los 17 años de edad.

Este domingo se conoció que siete menores de edad recibieron la primera dosis de la vacuna contra el covid-19 de Sinovac por equivocación en Pereira. Javier Marulanda, secretario de Salud de Risaralda, apuntó en Blu Radio que en realidad fueron 10 niños.



"No son siete menores que hayan recibido una segunda dosis equivocada, fueron 10 menores. (...) En estos niños desafortunadamente por un error programático les colocaron la vacuna de Sinovac. No han recibido la segunda dosis con una diferente, sino que su esquema de vacunación lo iniciaron con una vacuna que no era indicada", dijo Marulanda.



"Se encuentran en una observación epidemiológica, no han tenido problema, pero el esquema inicial lo ideal es que fuera con Pfizer", añadió e indicó que la recomendación para las autoridades de salud es de hacer un seguimiento por 21 días, de los cuales han transcurrido 18.



El funcionario señaló que se está investigando por qué los menores de edad recibieron el biológico no indicado. Se presume que fue un error humano pues la IPS tenía disponibilidad del biológico de Sinovac para personas de otras edades y de Pfizer para los menores de 18 años y las mujeres en embarazo.