Icfes: usuarios reportan problemas para presentar pruebas virtuales Saber TyT

Varios usuarios en redes sociales han reportado que no hay podido comenzar a realizar las pruebas Saber TyT porque la plataforma estaba fuera de servicio.



Más de 72.000 personas presentarán este sábado las pruebas Saber TyT electrónica, que se realizan de manera virtual por la pandemia del covid-19,



La prueba tendrá una duración máxima de 4 horas 40 minutos y los citados estarán distribuidos en dos sesiones en mañana y tarde.



La directora General del Icfes, Mónica Ospina Londoño, comentó que "es importante reiterar que la Prueba Saber TyT electrónica y en casa, sigue programada para el sábado 1° de agosto y será presentada por más de 72 mil personas desde sus hogares. Hasta último momento realizamos todos los esfuerzos para aplicar las pruebas en sitio para las personas que no contaban con computador e internet para hacer el examen en casa, pero ante el crecimiento de contagios, las cuarentenas locales y restricciones a la movilidad, y para proteger la salud de este grupo de citados, les ofreceremos la alternativa de presentarlo desde casa el domingo 23 de agosto".



La cuenta oficial del Icfes Colombia comentó que para poder acceder a la página tendrán que cerrar todas las aplicaciones.

#ICFES



Existen cientos (quizás miles) de usuarios con problemas para hacer la TyT electrónica, estamos hablando de 72.000 técnicos y tecnólogos.



Imaginen lo complejo que sería una prueba para los 600.000 estudiantes del Saber 11. pic.twitter.com/EDezxIr3Eh — Clases Con Juan (@clasesconjuan) August 1, 2020

Enviando correo al soporte de #icfes pero ahora dice que la bandeja del correo está llena, me fallaste Felipe, exigimos respuesta de @ICFEScolpic.twitter.com/68j71oD9rE — Jair Rios (@JairRios2) August 1, 2020

Será que me tendrán en estas toda la mañana por favor le vuelvo a DECIR ARREGLEN ESTO gracias #icfespic.twitter.com/XGykX3v5Oi — Titiiago monroy (@MonroyTitiiago) August 1, 2020

¡Atención! Esta información es importante para que puedas realizar tu ingreso a la plataforma Sumadi y presentar tu examen Saber TyT electrónica y en casa. #EvaluarParaAvanzarpic.twitter.com/mheOI7Drdb — ICFES Colombia (@ICFEScol) August 1, 2020

Además de emitir esta información, el Icfes ha estado respondiendo todos los comentarios que los estudiantes han realizado, para garantizar que todos puedan presentar las pruebas.

Las reglas

Debido a la pandemia del nuevo coronavirus, estas pruebas se realizarán de manera virtual, por eso el Icfes dejo claras algunas reglas.



Por ejemplo, el examen debe ser presentado desde un computador portátil o de escritorio, será monitoreado todo el tiempo y la persona debe estar siempre de frente y con su rostro visible. No puede repetir las preguntas en voz alta ni puede estar acompañado ni hablar con otra persona.



Adicionalmente recomiendan que los estudiantes vayan al baño antes de iniciar la prueba e ingresar 20 minutos antes de la hora establecida en la citación para tener tiempo de revisar la conexión a internet.



También aclaran que está prohibido usar celular o algún dispositivo móvil durante el examen, además debe tener cerradas las aplicaciones de terceros en el pc y únicamente usar el aplicativo del Icfes.



Puede tener a la mano una hoja en blanco con un esfero o lápiz para realizar los ejercicios de la prueba de Razonamiento Cuantitativo, pero no puede manipular libros, cuadernos, mapas, ni usar calculadoras, cámaras de vídeo o fotografías; no puede tomar capturas ni fotos de la pantalla del computador ni acceder a otras páginas web, usar gafas oscuras, gorras o tapabocas o cualquier otro elemento que oculte parcial o totalmente el rostro.

Si la persona incumple estas recomendaciones, incurra en fraude, copia, sustracción de material o suplantación el examen podrá ser anulado o invalidado el examen, además de no poder presentarlo entre 1 a 5 años.