Universidad El Bosque fue víctima de ataque informático a sus plataformas académicas

Valentina Rosero Moreno

Este lunes la Universidad El Bosque fue víctima de un ataque cibernético a sus plataformas virtuales y redes sociales. La denuncia la realizaron varios estudiantes, quienes alertaron no tener acceso a sus correos institucionales.



A través de redes sociales los estudiantes y egresados de la Institución informaron que no hacer uso de varias de las plataformas virtuales de la Universidad, entre ellas el Campus Virtual y el Sistema Salas.



Además, compartieron los correos electrónicos que les llegaban desde la cuenta oficial de la rectoría, en los que les aseguraban que toda la información académica y financiera de la Universidad había sido eliminadas.



Incluso, fueron varios los alumnos de la Institución quienes aseguraron que todos los documentos académicos, que tenían guardados en el portal de la Universidad, habían sido borrados.



"No alcance a recuperar la información de mi tesis, que debía entregar mañana, y ya aparece que no existe", comentó una estudiante.

Ojo a lo que está pasando desde esta madrugada en la Universidad el Bosque.



Se cagaron todo un semestre virtual. pic.twitter.com/0pVi1aoJeG — Ya voy tarde (@Pitatuito) June 28, 2021



Ante las alertas de los estudiantes, la Universidad confirmó el hackeo y aseguraron que en cuanto se recibieron los reportes del ciberataque "activamos todos los protocolos para repeler este tipo de amenazas delincuenciales"



Además, por medio de un comunicado, negaron la versión de los ciberdelincuentes que aseguraba que toda la información de la Institución había sido borrada.



"La Universidad del Bosque cuenta con un sistema de seguridad ​informático de primer nivel que tiene como prioridad proteger la integridad de la información contenida en sus sistemas digitales", mencionaron.



Con relación a la solución al ciberataque, la Universidad explicó que se había implementado "el plan de acción para solucionar el evento en el menor tiempo posible y garantizar la continuidad de la operación de la Institución":



La cuenta oficial en Twitter de la Universidad también fue hackeada. Los ciberdelincuentes la utilizaron por varias horas para, supuestamente, informarle a los estudiantes que acciones estaban realizando.



Hacia las 9:00 p.m. de este lunes las redes sociales de la Universidad continuaban hackeadas.