Unicef respalda regreso a clases presenciales y pide mantener todos los colegios abiertos

Unicef Colombia celebró la decisión del Estado Colombiano de reabrir los colegios de manera presencial a pesar de la crisis sanitaria que aún se vive en el mundo a causa del covid-19 y sus variantes.



Para la organización que vela por los derechos humanos, el regreso a la presencialidad le garantiza a todos los niños, niñas, y adolescentes el derecho a la educación.



“Esta pandemia no solamente es una crisis de salud, sino que también se está convirtiendo en la peor crisis educativa en los 75 años en que Unicef ha estado apoyando los esfuerzos a favor de la educación a nivel mundial”, se lee en el comunicado que emitió la organización.



“En Unicef Colombia estamos felices por el regreso a clases de manera presencial porque estamos seguros de que las escuelas además de ser unos escenarios donde se propicia el aprendizaje de niños y niñas, también son un entorno seguro donde se garantiza sus derechos fundamentales como: la protección integral, la salud y la nutrición”, manifestó Catalina Duarte, especialista de Educación de Unicef Colombia.



Para Unicef, el tiempo en el que no hubo educación de manera presencial magnificó la vulnerabilidad de todos los niños, niñas y adolescentes, por lo que se ha generado una barrera en salud, bienestar psicosocial, nutrición y protección.



“Para Unicef, la no asistencia presencial a clases tiene riesgos en diferentes ámbitos(,…) porque aunque se habla de aprendizaje virtual, para esto se debe de generar una serie de recursos para el aprendizaje en casa y no todos los niños y niñas del país tiene el mismo acceso a recursos", agregó Duarte.