Claudia Lopez señaló a MinDefensa de no garantizar el bienestar de la comunidad Embera

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a través de su cuenta de Twitter, realizó varios señalamientos al Gobierno Nacional por su falta de compromiso con las comunidades indígenas del país.



Para López, varias aristas que componen el gabinete del Presidente Iván Duque Marqués no han realizado un trabajo preciso, por lo que las comunidades ancestrales no cuentan ni siquiera con la mínima protección los derechos fundamentales.



"MinDefensa ha sido incapaz de garantizarles seguridad y evitar su desplazamiento y tampoco su retorno. La unidad de víctimas apenas ha garantizado el retorno de menos de la mitad de quienes lo requieren, y el ICBF no ha garantizado la protección plena de los derechos de los niños", aseguró la mandataria.



De igual forma, Lopez se afligió por la muerte de la mujer indigena que se encontraba embarazada y su hijo de un año.



"Lamentamos una nueva tragedia en la comunidad embera. Llevamos más de 4 meses ofreciéndoles atención humanitaria, sanitaria y de estancia temporal mientras el gobierno nacional garantiza primero que no los desplacen de sus resguardos y segundo que puedan retornar seguros a los mismos", señaló la alcaldesa.



Después del accidente que ocasionó la muerte de los indígenas, la comunidad Embera linchó al hombre de 60 años que conducía el vehículo, hasta el punto de quitarle la vida.



"El Distrito condena las agresiones que al parecer por cuenta propia algunos indígenas causaron al conductor del vehículo y se colaborará con las investigaciones respectivas para el esclarecimiento de los hechos que permitan establecer responsabilidades por las muertes causadas en este lamentable hecho", señaló la Secretaría de Gobierno distrital.