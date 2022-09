"Una estrategia satánica": Director de la Policía Nacional sobre celebración de Halloween

Polémica ha desatado el director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria, tras publicar en su estado de WhatsApp una imagen en rechazo a la celebración de Halloween, la cual se desarrolla cada 31 de octubre.



De acuerdo con la imagen compartida por el General, la celebración de Halloween es una fiesta satánica y pagana.

"No al Halloween. La estrategia satánica para inducir a los niños al ocultismo. No podéis beber la copa del señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del señor y de la mesa de los demonios", señala la imagen publicada por el Director de la Policía Nacional.



Asimismo, dice que el Halloween "no es una fiesta inocente, es una fiesta a la hechicería al paganismo, por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento".



Al respecto, la Policía Nacional se pronunció e indicó que esta imagen es, principalmente, una posición personal del general Sanabria y que, sin embargo, en la institución respetan las creencias de cada persona.



Además, la institución manifiesta que esta postura es respaldada por el artículo 18 de la Constitución Política de Colombia que dice: "Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia".



Cabe resaltar, que esta no es la única vez que el actual Director de la Policía expresa su rechazo a la celebración del Halloween.



En su época como jefe de Inteligencia de la Policía Nacional, Henry Sanabria señaló que esta práctica no le gusta. En ese momento, el oficial sostuvo que la celebración Halloween era "utilizada por ciertas personas para cometer delitos o sacrificios".