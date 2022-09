Reforma al Icetex: Ministro de Educación pide incluir subsidio a las tasas de interés

El ministro de Educación, Alejandro Gaviria, se refirió a la transformación del sistema de educación que pretende proponer en un mediano plazo.



Los cambios se traducirían, por un lado, en una reforma del Sistema General de Participaciones para aumentar los recursos que la Nación destina al sector de educación.



“Hoy hay un déficit estructural en la forma como institucionalmente financiamos la educación preescolar, básica y media en Colombia, hasta el punto que si no hay una reforma al Sistema General de Participaciones, que no será fácil porque la situación fiscal del país es difícil”, dijo el Ministro en la reunión del Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu).



Lea también: Tibú sin Ley: Disidencias de las Farc recorrieron el municipio y hasta regalaron flores a la gente



Señaló que sin la reforma será difícil lograr avances sustanciales en temas como la jornada única y capacitación de los maestros. La propuesta de reforma iniciaría a plantearse en el mes de octubre con la creación de una comisión de alto nivel con varios sectores de la sociedad, dijo.



Para transformar el sistema de educación, Gaviria también propuso la necesidad de una reforma a la Ley 30 de año 1992, que tiene que ver con la educación superior.



“El sector de educación superior hay desfinanciamientos estructurales, por lo menos, si hacemos una comparación con lo que queremos hacer de aumento de cobertura y calidad, y los recursos disponibles. Esto se traduce en la necesidad igual de una reforma a la Ley 30”, dijo.



Lea aquí: Registro de víctimas de desaparición forzada estaría listo en un mes



Finalmente, el jefe de la cartera de Educación se refirió a reforma de Icetex y puso en discusión la idea de que la nación subsidie las tasas de interés de los créditos de educación, así como subsidia las tasas de interés de los créditos de vivienda.



“Nuestro país se acostumbró a una realidad, que ya vista desde aquí, me parece intolerable y es, tuvimos una política de muchos billones de pesos para subsidiar las tasas de interés en el sector vivienda, pero nadie se preguntó por qué en educación no se podía hacer algo parecido”, afirmó el Ministro.



En ese sentido, sostuvo que las reformas permitirían apalancar la meta del cuatrienio de al menos 500.000 nuevos cupos de educación superior gratuita.