¡Un agua a $17.900! Denuncian precios exorbitantes en el aeropuerto El Dorado de Bogotá

Los elevados precios de los productos que se venden en la tiendas del aeropuerto El Dorado, en Bogotá, no son un secreto para los viajeros que transitan frecuentemente por los corredores del aeropuerto.



Y es que la polémica se volvió a encender gracias a un tuit que hizo el senador Humberto de la Calle el pasado 3 de febrero.



"¿17.900 por una agüita sin gas en El Dorado? ¿En serio?", escribió el senador en su cuenta de Twitter, algo que los usuarios decían que era algo exorbitante, pues regularmente una botella de agua puede costar 3.000 pesos en una tienda o cafetería.



$ 17.900 una agüita sin gas en El Dorado? En serio? — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) February 3, 2023

Sin embargo, no solo De la Calle ha denunciado los altos costos de los productos y alimentos en el aeropuerto, sino que también miles de viajeros nacional e internacionales, se han quejado de esta problemática en sus redes sociales.



Dos sándwiches de pavo y dos gaseosas en lata a $135.000; una bolsa de tortas de chocolate a $50.000; una botella de gaseosa a $14.000; un tinto a $10.000 y más, estos son los precios que han denunciado cientos de usuarios a lo largo del tiempo en sus redes sociales, expresando su inconformidad.



Pero, ¿los precios pueden ser regulados?, Sergio Aparicio, gerente comercial de la Operación Aeroportuaria Internacional (Opain), indicó que no pueden establecer los precios para los comercios en El Dorado, pues son responsabilidad de cada establecimiento.



"El primer punto a tener en cuenta es que la gran mayoría de aeropuertos en el mundo están regulados por el dólar. Esto significa que si el precio de la divisa sube, los productos también lo harán; de la misma manera, bajarán si el precio decae", dijo Aparicio en diálogo con El Tiempo.



Además, aclaró que ellos no tienen el derecho como consorcio de estipular los precios cuando estos son muy altos.



"Si el valor del producto está fuera de lo común, se habla con el administrador del lugar, se escuchan las razones por las que se tiene el precio y se determinan las acciones a tomar", agregó.