Turistas narraron la odisea que vivieron luego de sufrir accidente en una lancha en Cartagena

Un nuevo episodio negativo relacionado con el turismo en Cartagena fue denunciado por turistas chilenos y brasileños. Los extranjeros sufrieron un accidente al volcarse la lancha en la que iban por el fuerte oleaje, según indicaron.



Por la sacudida, los turistas quedaron con golpes de gravedad que motivaron su ingreso a la clínica Medihelp, en Cartagena, por lo que los extranjeros realizaron una denuncia contra la agencia turística que coordinó el viaje, pues aseguraron que fueron “abandonados a su suerte”, según María Dubo, visitante chilena.



“Viajamos con mi hermana desde Chile, nos hospedamos en el Hotel Estelar Playa Manzanillo. En dicho hotel, cuando estábamos en la playa apareció un hombre llamado Gin Orozco de la agencia DYK Tour Vip, autorizado por el mismo hotel, ofreciéndonos el tour vip a las 5 islas. Hoy fuimos al tour, nos pasó a buscar a las 7:40 de la mañana, y nos llevó al muelle”, aseguró Dubo.



Y relató: “Ahí le preguntamos por el barco y nos indicó que nos llevaría un barco grande con baño, y no fue así, nos llevaron en una lancha, completamente insegura y no apta para el oleaje que se formó en la tarde. A las 4 de la tarde nos vinimos desde isla Barú y el oleaje era terrible, la lancha saltaba, los chalecos salvavidas en pésimas condiciones, no tenían ni amarras, o estaban rotas”.



Con respecto al accidente, Dubo contó: “En una maniobra del piloto, nos golpeó una ola y el piloto se cayó al suelo y perdió el control de la lancha, fue ahí que comenzó a sonar una sirena y la lancha se movía para todos lados y fuimos golpeados. Al retomar el control el piloto, había 5 heridos en el piso con sangre en la cara, roturas en las rodillas, golpes de cabeza, y una persona cayó encima de mi hermana, fracturándole el pie, lo que la tiene en la clínica. Al llegar al muelle, fuimos directo a la agencia, nos atendió Patricia Martínez Gómez, representante de la agencia, quien miraba el piso y el celular mientras le hablábamos”.



María Dubo denunció que: “Fue una experiencia horrible. La señora nos dijo que ya habíamos disfrutado el tour, que el oleaje era así, que ella no haría nada, lo único que podía era enviarnos a la clínica donde estaban los 3 turistas brasileños también heridos”.



Y subrayó: “No recomendaría Cartagena a ninguna persona, lo vivido fue horrible, contaré la pésima experiencia que vivimos a mi familia, amigos, colegas y cualquier persona que me pregunte. De hecho ya no saldremos del hotel, y también reclamamos acá por dejar entrar a personas a ofrecer servicios de tan mala calidad”.