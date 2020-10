Álvaro José Carvajal Vidarte

El Tribunal Superior de Bogotá confirmó en segunda instancia la condena de 66 meses de prisión, la inhabilidad por 80 meses y la multa de más de $ 6.600 millones impuesta al exsenador Otto Bula, implicado en el caso de corrupción de la firma Odebrecht.



Bula logró reducir su pena gracias a que llegó a un preacuerdo con la Fiscalía, en el que reconoció haber cometido los delitos de enriquecimiento ilícito y cohecho, pero ya no bajo la calidad de autor sino como la de cómplice.



Dicho preacuerdo fue avalado el pasado 13 de enero por el juez 15 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, ante la oposición del representante de la Procuraduría, que argumentó que el tiempo en prisión era poco teniendo en cuenta la gravedad de los delitos.

Lea también: Conceden libertad condicional a Jorge Noguera, exdirector del DAS



La lectura del fallo se realizó el pasado 5 de febrero y fue apelada por la Procuraduría General de la Nación. Este miércoles se conoció el resultado de la apelación, favorable al fallo dictado por el juez de conocimiento en primera instancia.



"No se percibe afectación de derechos o garantías fundamentales que amerite la declaratoria de nulidad, remedio extremo dentro del proceso penal regido, entre otros, por el principio de trascendencia que implica, no solo la demostración de una irregularidad sino, además, que ella afecte, precisamente, garantías procesales o derechos fundamentales, lo cual no se demostró", argumentó la Sala Penal del Tribunal de Bogotá.



Contra la decisión del tribunal no cabe recurso alguno, salvo el extraordinario de casación.

Bula logró reducir su pena gracias a que llegó a un preacuerdo con la Fiscalía, en el que reconoció haber cometido los delitos de enriquecimiento ilícito y cohecho.

Bula fue condenado por recibir 4,6 millones de dólares para realizar acciones de tráfico de influencias y camaradería entre servidores públicos para lograr la adición de la vía Ocaña - Gamarra.



Su vinculación a las investigaciones se dio luego de que se estableciera que la firma brasileña lo contrató bajo la figura de "honorarios por resultado" o "cuota de éxito", en agosto de 2013, con el fin de obtener el contrato de la obra vial.



El excongresista será testigo en las demás líneas de investigación que tiene el ente acusador en el expediente de Odebrecht, según lo acordado entre las partes.