“Trataremos de que la Fórmula 1 tenga la menor inversión del Estado”, alcalde de Barranquilla

Barranquilla tiene la atención del público, no solo porque su alcalde Jaime Pumarejo es el de mayor aprobación por parte de los colombianos, según Invamer, sino también, porque se habla de que la F1 estaría cada vez más cerca de llegar a la capital del Atlántico.



El alcalde adelantó que el proyecto sigue en marcha y antes de salir del cargo este diciembre, también espera dejar avances significativos en otros proyectos como el Tren del Caribe y el fortalecimiento del turismo.



Toda Colombia está emocionada con la F1 y a usted ya se la está acabando el tiempo de gestión ¿dejará esto concretado?



Si se da debe concretarse antes, pero todavía falta mucho. Ya ha pasado más de un año de trabajo, se han ido sorteando los retos, tenemos pistas con diseños técnicos muy avanzados, modelos financieros buscando cierres, empieza la etapa de búsqueda de capital por parte de los inversionistas, la búsqueda del socio operador que se prevé podría ser el mismo que opera la carrera del Gran Premio de México.



Le puede interesar: Escándalo por video sexual que protagonizaron dos menores de edad en un colegio en Chochó, Sucre



Van cuajando las cosas necesarias para algo de esta envergadura pero el pan se quema en la puerta del horno. Pero lo más importante que nos queda de esta lección es que sí somos capaces de que Colombia puede albergar eventos de esta categoría y aprender qué tipo de turismo busca el viajero de alto gasto, que no busca lo mismo que busca en Europa.

¿Cuánto podría costar este proyecto?



Barranquilla es una ciudad que sabe hacer rendir la plata, somos muy austeros y podemos hacer las cosas con poco. Y en este caso buscamos que sea el socio privado el que haga la mayoría, es decir el promotor de la carrera.



¿Cómo funciona?



Esta va a quedar dentro de uno o dos espacios que tienen potencial de desarrollo inmobiliario, ahí hay un ‘delta’ es decir, un mayor valor de la tierra, hay un pago de impuestos adicionales por cuenta de la Fórmula 1, hay delimitaciones urbanas que se van a pagar de manera acelerada, entonces las unidades de vivienda que pueden representar una venta significativa la idea es capturar ese valor y que el desarrollador construya por cuenta de ese mayor valor que tendrá la tierra la pista que será un circuito urbano, pero que al mismo tiempo nos deje un edificio, que será el de pits, y será usado la mayoría del año como sede de la Universidad Distrital y como un centro cultural, no es un elefante blanco que queda ahí construido. Estamos tratando de hacer que esto tenga la menor inversión posible del Estado y que del mismo cuero vengan las correas.



Lea también: Video: ¡Qué descaro! Delincuentes saludan de mano a sus víctimas para disimular atraco en Bogotá



Faltan más cosas además de la plata, discusiones legales, económicas, pasos que hay que pasar con la F1, pero vamos my bien, ya no estamos compitiendo con otras carreras, sino con la posibilidad de materializarnos. Es un proyecto no solo de Barranquilla sino de todo el país que va a cambiar la manera en que se muestra al mundo.

El presupuesto para 2023 sería de unos $4,2 billones ¿en qué se invertirá y ha invertido?



Siete de cada 10 pesos de nuestro presupuesto se van a inversión social, casi $1,5 billones se van en lo que es infraestructura, educación y salud. Educación está teniendo uno de los años récord, porque estamos invirtiendo en programas como 5.500 becas que estamos sosteniendo para los estudiantes de manera gratuita; becas de técnicos profesionales, también estamos invirtiendo en el bilingüismo, en arreglos de sedes, en calidad para nuestros profesores. Y en salud logramos duplicar nuestra capacidad de cuidados intensivos y de tener una red con más de 43 hospitales y puntos de atención, vamos a sumar dos puntos antes de que finalice el año, el Hospital Nuevo de Barranquilla, de tercer nivel y el Hospital Mental San Camilo.



¿Cómo se ha manejado el tema de tarifas de energía que ha sido uno de los grandes dolores de cabeza del Caribe?



Hay una crítica constructiva desde el Caribe colombiano, empezamos a debatir las tarifas de energía cuando empezó a subir al interior del país 20% o 25% y se alzó el país y logró una reducción de 5%, pero el Caribe ha tenido alzas de hasta 70% y el país no ha salido a movilizarse. A las empresas del Caribe les es más difícil ser competitivas, es un tema de mala gestión y administración durante décadas que ha hecho que hoy se pague dos veces lo que ya pagó. La infraestructura eléctrica que no se hizo en su momento. Lo que hoy necesitamos es que se apropien $2 billones de pesos al año del Presupuesto Nacional y se corrija ese histórico para que bajen las tarifas de pérdidas.



¿Qué están haciendo para manejar la cultura del no pago?



El no pago existe porque hay personas de estrato uno y dos que reciben facturas por hasta $400.000. Pero la tarifa de mora de tarjetas de crédito ha sido menor en el Caribe que en otras ciudades del país, y nuestra empresa de gas, Gases del Caribe, tiene una cartera sana y lo mismo nuestra empresa de agua que tenía una cartera prepandemia de más de 95% corriente, entonces cuando se presta un buen servicio la gente paga, cuando se cobra lo justo.



¿Cómo avanza la transición energética en Barranquilla?



Desde el día uno de nuestra administración iniciamos la transición energética, el cambio climático tiene retos pero también oportunidades para el Caribe, aprovechar el viento y el calor que hace todo el año con páneles solares, antes de que termine 2023 todos los edificios públicos van a tener páneles solares y vamos a estar generando hasta 60% de nuestra energía sea con esos páneles con un ahorro de más de 25%.



Lea además: Petro invitó a los gobiernos del mundo a pedir por el fin de la guerra en Ucrania



También firmamos con Copenhagen Infrastructure Partners un memorando de entendimiento con Alumbrado Público para crear el primer parque solar off-shore de Latinoamérica con una inversión de US$1 billón, ellos hacen más de 90% de la inversión, 250 megavatios que van a poder compenetrarse con la apuesta de energía solar. Y estamos haciendo pilotos para montar paneles solares en hogares, empresas e industrias.



En Córdoba, en Atlántico, en Magdalena, en La Guajira, hay yacimientos gasíferos que se han probado ya en donde se estima que podría ser uno de los más grandes que se han declarado en las últimas décadas en el mundo, tendríamos la oportunidad de ser autosostenibles y tendríamos que aprovechar esa oportunidad, ese gas puede ayudar a la transición energéticas.



¿Cuándo se pondrá en marcha el Tren del Caribe?



Hoy se están buscando recursos, lo van a aportar los gobernadores y el Estado mediante regalías para hacer los estudios de factabilidad y pasarlos al Gobierno, para un tren que debe costa entre $7 y $10 billones y que esté rodando antes de que se termine el próximo lustro.



¿Cómo va el fortalecimiento del turismo?



Hemos trabajado con el sector privado, los gremios y ha llegado inversión hotelera, hemos logrado eventos como Camacol y otros internacionales como la asamblea del BID. Nos estamos volviendo referentes en el turismo de eventos más allá del cultural, que se complementa con la oferta de playas y nuestra apuesta de biodiverciudad.



¿Qué le gusta y qué no le gusta de la tributaria?



Que manda un mensaje al mercado de que hay con qué cumplir las obligaciones, me preocupa que veo a los empresarios preocupados, con lo que el reto del Gobierno es atraer inversión extranjera. Hay que tener un fino balance, y tendrán que a qué se le tienen que hacer ajustes.¨