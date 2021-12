Tras meses de diálogos, Fiscalía y grupos sindicales firmaron importante acuerdo

Luego de varios meses de negociación y diálogo, el fiscal Francisco Barbosa firmó el emblemático acuerdo con los distintos grupos sindicales de la entidad, el cual les otorga una serie de beneficios.



El acuerdo se suscribió este martes 7 de diciembre, entre la Fiscalía General de la Nación y las distintas organizaciones sindicales: Asonal Judicial S.I., UniserCTI, Sintrafisgeneral, Asonal Judicial, Atraes F.G.N., Sintrafiscalía, Untrafis, Serfigen y Unitraj.



Dicho acuerdo tendrá vigencia hasta febrero del 2024, cuando culmine el periodo del fiscal Barbosa.

En la mesa de negociaciones se analizó el pliego de peticiones, las cuales buscan garantizar el bienestar de los servidores del ente acusador y en pro del mejoramiento en la prestación del servicio de justicia en el territorio nacional.



“Valoro intensamente el trabajo que todos ustedes han hecho en las negociaciones, en estos últimos tres meses estamos mandando un mensaje al país de que uno puede sentarse y puede acordar, de que uno puede trabajar como cabeza de una entidad por su gente. Si uno se sienta y trata de llegar a acuerdos, lo logra. Hemos hecho una tarea interesante porque creo fielmente en el beneficio de los trabajadores de la Fiscalía General de la Nación”, expresó Francisco Barbosa, fiscal general.



Entre los puntos que contempla el acuerdo, que son 82 en total, se tiene desde la evaluación de la carga laboral que tienen algunos fiscales, investigadores y personal administrativo, así como la reclasificación de los empleos, es decir, los roles y salario del personal, que permita una estabilidad laboral.



El acuerdo también contempla la participación en concursos para promoción de cargos de carrera e incluso la contratación de un seguro por muerte natural.



"Los retos han sido enormes. Me siento muy contento con que logremos estos 82 puntos acordados, me parece emblemático todo lo que podemos seguir trabajando y le mandamos un mensaje a Colombia, de que cuando se quiere, se puede”, concluyó Barbosa.

"La estabilidad laboral de los funcionarios de la Fiscalía es uno de los principales logros de la negociación; segundo, que los concursos se hagan de forma escalonada y lo que tiene que ver con la capacitación para todo el personal en las mismas regiones y, sobre todo, la capacitación especial al Cuerpo Técnico de Investigación”, expresó Luis Fernando Otálvaro, vicepresidente nacional de Asonal Judicial - Sindicato de Industria, destacando algunos puntos del acuerdo.



Asimismo, Gustavo Martínez, miembro de la junta directiva de Asonal Judicial, resaltó que este acuerdo “es importante para los trabajadores en general, porque de esta negociación nos beneficiamos todos (…) es de suma trascendencia para las buenas relaciones entre las organizaciones sindicales y las directivas de la Fiscalía General de la Nación” y agregó que “un punto fundamental es la situación de la salud, del bienestar de la gente, porque nos complace que la gente sepa que tiene una entidad que puede corresponder a sus necesidades, a sus prioridades (…) porque la Fiscalía General de la Nación se debe a sus servidores”.



Finalmente, el fiscal Barbosa destacó el trabajo adelantado en beneficio de los trabajadores de la entidad, como los 4.500 ascensos, la vacunación de los funcionarios contra el covid-19 y el Plan 500 para la intervención de igual número de sedes de la institución para mejoras, de las cuales hasta el momento hay 222 instalaciones intervenidas.