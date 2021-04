Trabajo en casa: ¿cómo funciona y qué quedó establecido en lo aprobado por el Congreso?

Natalia Moreno Quintero

Cerca de 3,5 millones de colombianos siguen trabajando en su casa desde que empezaron las restricciones a la movilidad por la pandemia, de acuerdo con datos del Ministerio de Trabajo.



Estas personas han tenido todas las garantías laborales y continuarán teniéndolas, gracias a la ley de trabajo en casa que fue avalada por el Congreso y que espera la sanción presidencial.



El trabajo en casa se genera por una situación ocasional, temporal y excepcional -como la que se ha vivido por el covid-19-, es decir, no es una posibilidad que se pueda presentar en tiempos normales.



Esta es la principal diferencia con el teletrabajo, alternativa que está regulada por la ley desde el año 2008 y que se produce cuando el empleador y el trabajador acuerdan que este preste servicios sin la necesidad de tener presencia física en la empresa, utilizando como soportes las tecnologías de la información y la comunicación. No es temporal.

¿Qué es el trabajo en casa?

Según el proyecto aprobado por el Congreso, es la habilitación al trabajador para que, en situaciones excepcionales, pueda desempeñar sus labores desde su casa, sin que haya cambios al contrato laboral.

¿Por cuánto tiempo se puede trabajar desde casa?

Conforme a lo aprobado se puede trabajar desde casa tres meses prorrogables por otros tres, sin embargo, si la situación excepcional continúa después de ese término, se puede prolongar hasta que esta sea superada. Cuando eso pase, se entiende que el empleado regresará a la oficina o sitio de trabajo.

¿Qué garantías incluye?

Todas, las garantías laborales, sindicales y de seguridad social, se mantiene el horario laboral de 48 horas, el pago horas extras, trabajo nocturno, dominicales y festivos, descansos dentro de la jornada laboral, derechos de asociación, negociación sindical, prestaciones económicas y asistenciales, acompañamiento y verificación por parte de las ARL.

¿Qué pasa con la desconexión laboral?

Se debe dar la garantía al trabajador de disfrutar de su tiempo de descanso, con el fin de conciliar su vida personal, familiar y laboral. Según el Ministerio del Trabajo, el 93 % de los que trabajan en casa realizan tareas domésticas mientras laboran; el 50 % dice que logra conciliar vida laboral con personal y 57 % asegura que se han incrementado sus jornadas laborales, más allá de las ocho horas diarias.

¿Qué auxilios se otorgan?

Teniendo en cuenta que el trabajador no se desplaza hasta la oficina, el auxilio de transporte se reconocerá como subsidio de conectividad a aquellos trabajadores que devenguen hasta dos salarios mínimos. Actualmente el monto es de $106.454.

¿Quién decide sobre hacer o no el trabajo en casa?

La posibilidad de suspender esta modalidad en cualquier momento quedó en cabeza del empleador.

¿Qué falencias tiene este proyecto de ley?

De acuerdo con Iván Daniel Jaramillo, miembro del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, aunque la norma dice que el trabajador tiene derecho a la desconexión no hay garantías para que este pueda oponerse en caso de que se viole ese derecho. “Lo que debe pasar si el empleador le pide al trabajador estar conectado, después de la jornada pactada, es que debería haber reconocimiento de horas extras, eso no está en la norma”.



Tampoco, dice el académico, hay un auxilio de conexión, porque el que entregan está reemplazando el de transporte solo para un grupo de personas, no es para todos los que trabajan en casa, como sí se otorga en otros países.

¿Cuántas empresas mantienen el trabajo en casa?

Un estudio de la Federación Colombiana de Gestión Humana - Acrip- reveló que, en promedio, 9 de cada 10 empresas en Colombia sigue en modalidad de trabajo remoto luego de más de un año de la pandemia; sin embargo, tan solo la mitad (el 52,1 %) de sus colaboradores sigue en esta modalidad, la otra mitad (el 47,1 %) ya labora de forma presencial.

¿Qué balance hacen las empresas sobre el trabajo en casa?

De acuerdo con el informe de Acrip, el 70,8 % de las empresas consultadas en Colombia reconoció que el trabajo remoto le ha ayudado a su organización a reducir costos. Mientras que el 56,2 % dijo que mejoró la concicliación entre vida laboral y personal, y otro 53 % argumentó que reduce el ausentismo laboral.



Asimismo, todas las empresas que continúan bajo la modalidad de trabajo en casa manifestaron querer mantener por lo menos 1 día a la semana esta modalidad, aplicada para el 50% del total de la nómina, una vez terminada la pandemia.

¿Hay más proyectos sobre el trabajo en casa?

Si, en el Congreso de la República cursan varios proyectos: uno sobre desconexión laboral y otro sobre trabajo remoto, que a juicio de analistas debieron juntarse en uno solo para evitar contradicciones.

