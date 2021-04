Senado discutirá proyecto de ley que busca disminuir el valor del Soat

Natalia Moreno Quintero

Al Senado de la República pasó el proyecto de ley con el se rebajará de forma gradual el valor del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, Soat, beneficiando a los conductores que no hayan tenido accidentes.



El autor del proyecto, el representante Alejandro Vega, señaló que “es un proyecto sencillo en su estructura, pero de un gran impacto para los colombianos. Con este proyecto queremos reducir la tarifa del Soat. Hoy ese costo ha afectado el bolsillo de los colombianos”.



De otra parte, Vega sostuvo que sólo las aseguradoras se han opuesto a esta ley y destacó que el Soat es el único seguro cuya prima no baja cuando el tomador no lo afecta.



"¿Cuál es un verdadero incentivo para quienes respeten la vida y las normas de tránsito? Que, así como sucede con la póliza de seguro todo riesgo que adquieren muchos propietarios de vehículos, quien no afecte la póliza del Soat reciba un descuento cuando vaya a renovarlo", explicó el representante a la Cámara por el Partido Liberal.

Por su parte el ponente Aquileo Medina, representante a la Cámara por el partido Cambio Radical, explicó que si el conductor no afecta el Soat recibirá un descuento al año siguiente del 15 %, si al segundo año continúan sin tener accidentes recibirá un descuento del 20 % y así sucesivamente hasta llegar a un descuento del 35 %.