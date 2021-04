Besos largos se consideran acto sexual en casos de menores de 14 años: Corte Suprema

Erika Mantilla

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a un hombre de 27 años, acusado de abusar de una niña de 13 años, y en medio del caso determinó que un beso largo también se constituye como delito de acto sexual en Colombia, cuando están involucrados menores de 14 años.



"Cuando se hace objeto a un menor de edad de tocamientos en sus partes íntimas, besos en la boca o actos similares (…) es claro que con ellos se persigue afectar la integridad sexual del perjudicado, quien, por sus mismas condiciones de inmadurez, dada la edad, no está en condiciones de comprender la naturaleza y trascendencia de los mismos", explicó este miércoles el alto tribunal.



Esta persona deberá pagar diez años de prisión por el delito de acto sexual abusivo con persona incapaz de resistir agravado.

La detención se dio cuando el hombre fue hallado, sin pantalones, sobre la menor de edad, en un presunto intento de abuso. Aunque Medicina Legal indicó que no se encontraron evidencias de violencia, la Corte Suprema determinó que eso no era justificación para no procesarlo.



La denuncia la hizo la madre de la niña que lo vio en ese momento, dándole un beso a la adolescente.



"Si en verdad el acusado solo estaba besando a la menor, acto que según la defensa no sería delictivo, no habría razón para que huyera del lugar, sino que lo normal hubiese sido que diera las explicaciones del caso a la mujer", dijo la Corte.



Y consideraron que este tipo de actos buscan "satisfacer el instinto sexual del victimario", aprovechándose de la inmadurez de la víctima.