"Trabajé para evitar corrupción": exconsejero Archila sobre escándalo de desviación de recursos para la paz

El exconsejero Presidencial de Estabilización y Consolidación, Emilio José Archila, señaló este lunes que las denuncias sobre supuestas irregularidades en el manejo de los recursos de regalías para impulsar proyectos para la implementación del Acuerdo de Paz se conocen desde 2021.



Esto, tras el escándalo sobre el supuesto desvío de 500.000 millones de pesos que serían destinados a la implementación del acuerdo de paz en los 170 municipios vulnerables PDET.



Cabe señalar que Archila tuvo a su cargo los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), mecanismo que buscan impulsar el desarrollo económico y social de los municipios más afectados por el conflicto armado a través de proyectos financiados, entre otras fuentes, por las regalías.



“Desde por lo menos el primer trimestre de 2021, denuncié reiteradamente, para que se iniciaran las investigaciones que corresponden, por parte de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría, la Consejería de Transparencia y al Departamento Nacional de Planeación, hechos cuyo conocimiento obtuve por sendas comunicaciones que recibí”, dijo Archila en un comunicado.



Lea aquí: Matrícula en educación superior se incrementó en 3,93% en el último año



Una de las denuncias que recibió son las posibles irregularidades en el proceso de aprobación de proyectos con recursos de regalías, proceso coordinado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) a través de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión, como el OCAD Paz.

Trabajé preventivamente para evitar corrupción y que, si se presentaba la denunciáramos. De todo lo que conocí pedí investigaciones. Solicité medidas, unas urgentes y otras correctivas, que se adoptaron por la nueva directora del DNP. pic.twitter.com/9tMDI27MaI — Emilio José Archila (@EmilioJArchila) July 4, 2022



“Según esas comunicaciones, a algunos alcaldes se les cobraba una especie de “peaje”, pues se les exigía dinero a cambio de que sus proyectos, ya presentados a la Secretaría Técnica-DNP, obtuvieran los vistos buenos que se exigen y fueran puestos a consideración de la instancia decisoria. Si no pagaban, no llegaban a esa etapa de estudio de fondo, no llegaban a esa instancia posterior de decisión, en la que yo, junto con un representante de los alcaldes y uno de los Gobernadores, ejercía funciones colegiadamente”, dice la carta del exconsejero.



El exfuncionario precisó que su participación en el proceso de aprobación de proyectos tuvo lugar en la instancia decisoria por lo nunca distinguió entre proyectos y sus votos favorables dependían de si los proyectos cumplían con los requisitos.



“Como fue mi solicitud, con la nueva directora del DNP la persona que fue objeto de una de las denuncias fue retirado de sus responsabilidades. Ella, además, como cabeza del sector, adoptó las otras medidas que ya ha explicado”, añadió, además diciendo que gracias a sus denuncias el país puso atención en este asunto.



Con relación al Sistema General de Regalías, agregó que este es coordinado por el DNP y como uno de los eslabones en ese sistema existen los Órganos Colegiados de Administración y Decisión, como es el OCAD Paz, que trabaja para, entre otros temas, los PDET, respecto de proyectos presentados por alcaldes a la Secretaría Técnica del DNP.



Lea además: En lo corrido de 2022 se han registrado 49 masacres en Colombia: Indepaz



Finalmente, Archila aseguró que está dispuesto a colaborar con la justicia entregando toda la información que se requiera para que se esclarezca qué ocurrió con los recursos del Acuerdo de Paz.



“Aun cuando gracias precisamente a mis denuncias, desde ese entonces las autoridades mencionadas deben ocuparse del tema, me complace que ahora el país haya puesto su atención en este asunto, para el cual, renovadamente ofrezco toda la información que estuvo y está a mi alcance y que pueda servir para que haya verdad y justicia”, puntualizó Archila.