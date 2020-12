Toque de queda en Medellín durante Navidad y Año Nuevo

Álvaro José Carvajal Vidarte

Medellín tendrá toque de queda durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, tal como lo había anticipado este miércoles el alcalde de esa ciudad, Daniel Quintero.



El mismo mandatario confirmó la medida en la mañana de este jueves, la cual regirá entre las 12:00 a.m. y las 6:00 a.m. de los días 24, 25 y 26 de diciembre y 31 de diciembre, 1 y 2 de enero.



"24 y 31 (de diciembre) son fechas muy peligrosas, nos hemos reunido con alcaldes del mundo entero y hay riesgo reales sobre lo que pueden ser estas fechas, pero en Medellín es más grave, porque nosotros cerramos la cuadra, compartimos la copa, hacemos la 'marranada' y la 'chicharronada' y eso es realmente un riesgo grande", indicó el mandatario a Noticias Caracol.



El mandatario argumentó que, si no se tomaran estas medidas, "teniendo en cuenta el grado de seroprevalencia de la ciudad esto podría significar hasta mil muertos por covid-19 en Medellín".

"Nosotros hemos manejado muy bien la pandemia, Medellín tiene hoy una de las seroprevalencias más bajas del país, pero esto también implica que tenemos mucha gente que se podría contagiar. Si todos lo hacen al tiempo en diciembre, no solo colapsaría el sistema de salud sino que causaríamos en solo dos días, 24 y 3, cerca de mil fallecimientos por covid en la ciudad. Es un riesgo que no podemos permitirnos", argumentó.



El alcalde anticipó que se reunirán con los alcaldes de los municipios que conforman el área metropolitana del Valle de Aburrá para conocer cuáles implementarán medidas similares, pero dejó en claro que respetan las decisiones de cada localidad.



Pidió además a los ciudadanos que mantengan las medidas de autocuidado, "no compartan copas, tengan sus propios tenedores, eviten las visitas a familiares; si lo van a hacer, utilicen tapabocas".

En Medellín se han presentado 133.073 de los 234.925 casos de covid-19 confirmados en Antioquia, y 2.422 de las 4.394 muertes. En el último boletín epidemiológico, la capital departamental sumó 854 casos nuevos.



En total, 127.276 pacientes se han recuperado y 3.056 casos permanecen activos en Medellín, según cifras de la secretaría de salud de esa ciudad.



La ocupación de camas en las Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, en la ciudad de la 'Eterna Primavera' es del 82,05 %, mientras el porcentaje de seroprevalencia (qué parte de la población ha desarrollado anticuerpos frente al virus) es del 27 %.