Todo está listo en la frontera entre Colombia y Venezuela para lo que será la reapertura del paso entre Norte de Santander y el estado del Táchira este lunes, cuando se realice el acto protocolario entre los gobiernos de Gustavo Petro y Nicolás Maduro.



De hecho, este domingo estuvieron en la zona del paso fronterizo los ministros de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, y de Transporte, Francisco Reyes, ultimando los detalles de lo que será la apertura de la frontera, que pondrán en marcha el intercambio comercial.



"Estamos preparándonos con mucha esperanza para la apertura el día de mañana del transporte de mercancías. No tenemos mucho más que decirles, si no mencionarles que la reapertura después de siete años de cierres intermitentes o permanentes de la frontera, en donde tanto el pueblo del Táchira, como el pueblo de Norte de Santander van a tener un reencuentro maravilloso tanto del punto de vista del tránsito de los jóvenes estudiantes y de las personas que de ahora en adelante deberán reemplazar las trochas para siempre", comentó el Ministro.



Aunque el evento estaba programado para comenzar a las 10:00 a.m., el ministro Germán Umaña resaltó que el acto protocolario se realizará sobre las 9:00 de la mañana y que se están preparando “con mucha esperanza para la apertura el día de mañana del transporte de Mercancías”.



"Unido al hecho que ya se restablecieron las relaciones diplomáticas con Venezuela, los embajadores Benedetti y Plasencia ya están en plena actividad y estamos trabajando en la parte pertinente para reactivar los consultados, y por supuesto como ustedes vieron ayer los dos ministros de defensa se reunieron para tratar los temas de seguridad", dijo Umaña.



Según se definió en días pasados, el tránsito de la carga se realizará a través de los puentes Simón Bolívar (Villa del Rosario) y Francisco de Paula Santander (Cúcuta). El tema logístico, para el cumplimiento de los requisitos para las exportaciones e importaciones, confirmaron que también está coordinado.



A lo largo de los últimos días, el Gobierno Nacional, a través del Invías, ha venido adelantando obras de mantenimiento rutinarios sobre los puentes, como reparaciones en muros, reparaciones en la superficie vehicular.



Desde el Invías aseguraron que los trabajos fueron pensados tanto para el paso peatonal como vehicular, donde se van a mantener dos carriles y se va a coordinar con Venezuela, para que de esta manera se mantenga un tráfico fluido.



La inversión para el próximo año estará por los $8.000 millones, que incluye la reparación y mantenimiento de los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, que dejaría las estructuras a punto para el tránsito de vehículos de no más de 30 toneladas.