Terror en Catatumbo por presunto carro bomba de las disidencias de las Farc

Habitantes de El Tarra, Norte de Santander denunciaron la presencia del vehículo de la empresa de transportes Catatumbo, que fue abandonado en la salida del municipio, hacia Tibú, marcado con las palabras "carro bomba" y aparentemente atribuido mediante un grafiti al "33 frente de las Farc".



El Ejército Nacional hizo presencia en el sector con expertos antiexplosivos que acordonaran e inspeccionaran el vehículo en las siguientes horas.



El gobernador de Norte de Santander Silvano Serrano, comentó a Caracol Radio que se mantiene el monitoreo constante con los diferentes organismos y se está a la espera de la verificación por parte de las autoridades.

“El ejército y la policía deben ser los que establezcan el protocolo para poder ingresar a la zona y verificar si este vehículo contiene explosivos o no, nosotros realizaremos una reunión con los altos mandos y diferentes organismos para poder entregar todos los elementos necesarios y solucionar de la mejor forma esta problemática, y estamos haciendo un llamado a mantener la calma y a los pobladores a no acercarse a estos lugares”.



A su vez, la empresa de trasporte se manifestó su solidaridad con la comunidad y rechazo el acto violento: "La empresa Catatumbo Traindls SAS rechaza el acto del que fue víctima uno de sus vehículos en el corredor vial de Tibú-el tarra en el día de hoy, por parte de actores ajenos a nuestra actividad, dónde se interrumpió el transporte de pasajeros por el presunto hecho violento".



Los conductores han optado por evitar esta ruta en sus viajes ante la situación de inseguridad que representa el presunto artefacto explosivo.



Así lo comentó uno de los conductores de la región a Caracol Radio: "somos los únicos que ingresamos a esta región para llevar a los pasajeros, pero preferimos en estos momentos evitar estas rutas para no colocar en riesgo nuestro patrimonio, además de nuestra integridad".