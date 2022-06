Suspenden cuenta de Twitter de Francisco Vera, el niño ambientalista, por su último trino

Francisco Vera, el niño famoso por su activismo ambiental en el país, reveló que su cuenta de Twitter fue bloqueada este martes, según él, luego de publicar un mensaje celebrando la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia.



“Felicito el triunfo de Gustavo Petro y de Francia Márquez. Que la defensa de la vida que hoy ganó en Colombia se manifieste en políticas a favor de la vida de todos los ciudadanos, los animales y los ecosistemas”, escribió en esta red social el activista de 12 años.



Sin embargo, unas horas después, ‘el niño ambientalista’ señaló que su cuenta de Twitter (@franciscoactiv2) fue bloqueada. “Este reporte masivo se da por una publicación sobre las elecciones en mi país en la que felicito a quien ganó la Presidencia”, dijo el joven activista.



Además, expresó que esa plataforma “es una de las herramientas a través de la cual hago pedagogía ambiental y climática y difusión de los derechos de los niños y niñas”.



Vera es uno de los activistas más jóvenes y reconocidos por su mensaje sobre la preservación de los ecosistemas. Incluso, el pequeño fue escogido junto con otros once niños ambientalistas para formar parte del Comité de Derechos del Niño ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como asesor infantil.



Según Francisco, su cuenta “fue bloqueada por la plataforma después de que masivamente se reportara por considerar que infringe las normas de límite de edad (13 años) pues solo hasta dentro de 28 días los cumpliré”.



​Lea aquí: Procuradora pide medidas de prevención ante alertas de huracanes y lluvias en Colombia



Sobre este bloqueo, el reconocido ambientalista explicó que, aunque conocía esta regla de Twitter, “esa cuenta era supervisada por un adulto (mi mamá) y conozco muchos casos de niños y niñas que son actores, creadores de contenido y tienen cuentas verificadas es decir con el chulito azul en Twitter y que no son cerradas por la edad pues son niños menores incluso que yo”.



También invitó a la reflexión de la importancia de estos lugares para los niños y jóvenes. “Me parece un poco mal que mientras reivindicamos los derechos de los niños en el discurso, cerramos los espacios de participación y difusión de sus voces”, dice Francisco en un mensaje.



Finalmente, el activista dijo a sus seguidores que seguirá “trabajando para que nuestra voz sea reconocida y no solo cuando hacemos contenidos para entretener, sino cuando difundimos un pensamiento crítico y que reivindique nuestros derechos y el derecho a un ambiente sano”.



Le puede interesar: La advertencia del ELN a Gustavo Petro y su disposición para reiniciar el proceso de paz



Es clave recordar que la popularidad del pequeño ambientalista en redes sociales ha despertado múltiples críticas. Incluso, en enero de 2021 recibió una amenaza de muerte.



“Qué ganas de desollar al hijo de **** este. Tengo un deseo de escucharlo gritar mientras le corto los dedos para ver si va a seguir hablando de ambientalismo y dignidad”, trinó un usuario anónimo.