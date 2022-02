Superado el pico de ómicron, ¿podría dejar de ser obligatorio el uso del tapabocas?

Reino Unido, Dinamarca, España y Francia son países cuyos gobiernos decidieron en los últimos días eliminar la obligatoriedad del tapabocas o volverlo opcional en espacios abiertos. El caso más radical tiene lugar en Dinamarca, en donde la variante ómicron ya no implica un “peligro” para la salud de los habitantes, por lo que los daneses ya no deberán usar tapabocas en interiores.



El cuarto pico ha ido cediendo en Europa y se espera que lo mismo ocurra en Colombia. Por eso ya muchos se preguntan: ¿es posible que el tapabocas ya no sea necesario para contener la pandemia en las próximas semanas?



Según el ministro de Salud, Fernando Ruiz, aún existe un riesgo latente por nuevas variantes del covid, por lo que no es de extrañar que la Presidencia haya dicho hace poco que puede haber hasta un sexto pico de la pandemia.



“Nunca se ha planteado, ni he planteado, como el Ministro de Salud, que estamos en el fin de la pandemia. Simplemente lo que se ha dicho es que estamos en momentos en donde el pico de ómicron viene reduciéndose sustancialmente en la mayor parte del país. Todavía tendremos unas semanas de afectación y va a venir bajando seguramente después”, aseguró Ruiz.



Y agregó, “dada la gran afectación que tuvo esta nueva variante, lo que uno espera es que ya se dé una inmunidad natural generada y de alguna manera, que el Covid-19 se transforme en el futuro en una enfermedad parecida a la influenza, donde se presentan picos a lo largo de los años”.

​

Una posición similar expresó la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres: “El tema de los tapabocas es una directriz internacional y mientras continuemos con los casos, mientras no se decrete una situación endémica seguiremos utilizando los tapabocas. Igualmente, hasta que no completemos el 100% de la población vacunada o protegida, no podemos pensar en eso. Hasta el momento continuamos con el uso del tapabocas”.



De acuerdo con la funcionaria, las ciudades como Cali no pueden definir si hacer obligatorio o no el tapabocas, puesto que son medidas nacionales e internacionales. Por lo tanto, no habrá un cambio de las directrices dentro de la capital del Valle.



Sin embargo, reconoció que el porcentaje de positividad ha bajado de un 45 a 50 % en las dos primeras semanas de enero a un 20 o 25 % a partir del 25 de ese mismo mes. Este es un importante indicador que el cuarto pico ya estaría cediendo en Cali, aparte de la que el índice de RT (velocidad de contagio) también pasó de 2,4 a 0,5 %.

Lea también: Ante la crisis de las EPS, ¿es necesario cambiar el modelo de salud en el país?, habla Supersalud

El 82,2 % de la población caleña ya recibió la primera dosis de la vacuna anticovid, mientras que el 64,7 % tiene el esquema completo. El 17,5 % ya cuenta con la tercera dosis del

biológico.

Esto implica que, pese a que el tapabocas todavía es una obligación ciudadana, se flexibilicen las medidas alrededor de los eventos masivos.



“Ahora entrando en el mes de febrero se reactivan nuevamente los eventos masivos y el aforo regresa al 100%, por eso nos estamos alistando para atender de manera eficiente estos eventos y salvaguardar la vida y la salud de todos los caleños. Seremos más estrictos en el control de los protocolos de bioseguridad, en la exigencia del carné con esquemas completos y el uso del tapabocas”, aseguró.



Para el epidemiólogo Christian Pallares, director del Comité de Infecciones del Centro Médico Imbanaco, hay que individualizar el riesgo para saber en qué escenarios no hay necesidad de usar tapabocas, como cuando uno realiza ejercicio en lugares abiertos y sin compañía, pero fuera de este contexto es muy difícil implementar la medida, dado que no se sabe qué variantes se han formado en el último pico.



“Sí sería una decisión apresurada el desechar el tapabocas como medida de autocuidado. Pero es plausible que en una situación endémica podamos replantear esta posición y cuando haya picos de contagio, se eleven las medidas”, enfatizó el experto.



De acuerdo con esto, una endemia del covid sería muy similar a las de la influenza, el dengue o cuadros de resfriados, además de que posibilitaría conocer en qué momentos del año se desarrollarían esos picos con meses o semanas de anterioridad.



En los últimos días ha ganado popularidad la hipótesis de algunos analistas que cree que ómicron -al ser tan contagioso- otorgorá una inmunidad tan amplia en la población que daría fin a la pandemia.



Sin embargo, Pallares afirmó que un escenario de tan alto contagio posibilite para que se formen nuevas mutaciones del covid. Por ende, es muy apresurado hablar del fin de la pandemia hasta que no sepamos el comportamiento de los países europeos que ya han empezado a relajar sus medidas tras el cuarto pico.



“Además, las variantes no se confieren inmunidad entre sí, es decir, el que te haya dado ómicron no significa que no te pueda dar Delta o Alpha. El tapabocas todavía es importante y necesario”, aseveró el epidemiólogo.

¿Qué dicen los estudios?



"A una distancia de 1,5 metros entre una persona infectada con tapabocas quirúrgico y una no infectada con tapabocas quirúrgico, el riesgo es de 0,4 % hasta después de una hora de exposición”, aseguró Germán Escobar Morales, viceministro de Salud Pública.



Hay que recordar que no todos los tapabocas tienen la misma efectividad para prevenir el contagio. Los mejores son los quirúrgicos N95, el KF94 y el FFP3.