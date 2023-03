"Solo pensó en sus intereses y no en los usuarios": MinTransporte interpondrá acciones en contra de Viva Air

Este viernes, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, señaló que se están tomando varias medidas de intervención en contra Viva Air, luego de que la aerolínea suspendiera sus operaciones sin una hoja de ruta específica.



Desde Antioquia, el jefe de esta cartera expresó su preocupación por el caos generado por Viva Air. “Hizo gran daño a muchos colombianos y a extranjeros”, precisó el Ministro.



Por lo anterior, Reyes manifestó que se ejecutaran una serie de intervenciones contra Viva, puesto que se paralizó toda la actividad aérea, perjudicando a los usuarios, por no contar con una hoja de ruta y por seguir vendiendo tiquetes, a pesar de la decisión que habían tomado.



"Una aerolínea que solo pensó en sus intereses y no en los usuarios, que son la prioridad para nosotros. Estamos evaluando, con la superintendencia de Industria y Comercio y de Transporte, una serie de medidas de intervención que anunciaremos en el curso de las próximas horas", aseguró.



Asimismo. Reyes subrayó que si bien estos primeros días fueron difíciles para muchos viajeros, este viernes el 95% de pasajeros que tenían tiquetes con Viva Air ya fueron reubicados en otras aerolíneas.



Por último, el ministro explicó que el Gobierno Nacional está abierto a la integración de Viva, luego de escuchar las intervenciones de terceros, pero se pondrá como prioridad a todos los usuarios, ya que no se les permitirá hacer una integración a su manera, sino como el Estado colombiano lo establezca.