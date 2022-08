Soat en 'cuidados intensivos' por accidentes: el Seguro atiende más de 3 mil heridos al día

Las empresas aseguradores le hicieron un llamado al nuevo Gobierno para que, en conjunto con todos los actores del sector, busquen una solución al Soat (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito).



La alerta la hicieron porque consideran que este seguro está en crisis por la evasión, el fraude y las grandes pérdidas que hoy registra.



Pero no solo por esto, dice Miguel Gómez, presidente de Fasecolda, pues tras las cifras hay personas que están muriendo en los accidentes que todos los días se registran en el país. En el primer semestre del 2022 fallecieron en siniestros viales 3800 personas, 14,5 % más que en igual lapso del 2021. El 59 % fueron usuarios de motos.



“Esto no puede seguir, el Soat atenderá 900 mil heridos este año, más de 3000 heridos al día. El país tiene que tomar consciencia de la gravedad de la situación, este es un problema de salud pública”, dijo.



El directivo afirmó que “hay una explosión de la accidentalidad, muy concentrada en usuarios de motocicletas”.



En el 87 % de los accidentes que se producen en el país está involucrado un motociclista. Hoy en Colombia ruedan 17,6 millones de vehículos, de estos 10,5 son motos y el 61 % no tiene Soat vigente.



El año pasado la industria aseguradora pagó por los siniestros en moto $1,9 billones y este año calculan que superará los $2 billones.

¿Qué causa esto?

Una de las problemáticas es la falta de pericia de los conductores. Según las cifras, la siniestralidad de quienes compran moto es muy alta en el primer año en el que empiezan a manejar, y esta disminuye con el tiempo.



Esto le permite prever a la industria que el 20% de los que compraron moto nueva van a tener un accidente y mil de ellos van a fallecer. “Es un problema de salud pública que concierne al futuro”.



Por otro lado, según un estudio de Cesvi (Centro de Experimentación en seguridad Vial), la mayoría de las motos que circulan en Colombia no pasarían los requerimientos técnicos que se exigen en países de Europa, en términos de iluminación, sistema de frenado y en especial temas de suspensión.



Fasecolda estima que por cada 100 pesos que recibe una compañía por el seguro del Soat, esta paga $228 en accidentes de tránsito de motocicletas. Si la cuenta se hace en total (motos y carros), el pago es de $118. Es decir, hay un déficit.



La industria calcula que este año las pérdidas del Soat llegarán a $300.000 millones. El año pasado fueron de $192.000 millones.

“Esto es una tragedia nacional, porque hay todo tipo, no es una asunto de seguros, de motos, es de personas, de seres humanos”, dijo Miguel Gómez.