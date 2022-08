Por vulnerar régimen del consumidor, investigan a comercializadora de vapeadores 

Para determinar si incumplieron la Ley 1480 de 2011, en el ofrecimiento de productos que contienen nicotina y otras sustancias que afectan la salud y que son conocidos como “líquidos para vapeadores” y/o “vapeadores”, la Superintendencia de Sociedades abrió pliego de cargos contra las comercializadoras British American Tobacco Colombia S.A.S., Inversiones Glu Cloud S.A.S., Grupo Diy S.A.S. y Lifetech S.A.S..



Según la Supersociedades, las investigaciones iniciaron luego de que se recibiera varias denuncias en las que se indicó, entre otras cosas, que al parecer vulneraban los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el comercio electrónico, al suministrar información engañosa respecto de los líquidos que se empleaban en los dispositivos denominados vapeadores y que contenían nicotina.



La Superintendencia pudo evidenciar que tras la solicitud de la información oficial no se suministró información clara, oportuna y precisa respecto de la intensidad de nicotina ofrecida a los usuarios, se suministró información mínima en idioma diferente al castellano, no se indicó en los envases y empaques de los productos, de manera clara y en caracteres legibles, respecto de la nocividad de los productos ofrecidos, ni las condiciones o indicaciones necesarias para la correcta utilización de las sustancias que contienen nicotina y que se emplean con diversos dispositivos denominados “vapeadores”.



De la misma forma se emitió publicidad de productos que son nocivos para la salud, sin advertirle claramente al público acerca de la nocividad y de la necesidad de consultar las condiciones, indicaciones para su uso correcto, así como las contraindicaciones del caso.



También que se emplearon herramientas de comercio electrónico en las que no se tomaron las medidas posibles para verificar la edad de los consumidores y que en los contratos de adhesión se incluyeron cláusulas que irían en detrimento de los derechos que les asisten a los consumidores.