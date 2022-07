Sindicato del Sena anuncia su retiro del comité de empalme de Petro por "falta de garantías"

Este miércoles, el sindicato del SENA, anunció su retiro del comité de empalme de Gustavo Petro, expresando grandes diferencias con el plan de gobierno entrante y sus reformas en temas de educación y acceso al trabajo.



La carta fue firmada por Aleyda Murillo Granados, presidenta Nacional de Sindesena; Juan Pablo Montero, secretario de asuntos políticos y Carlos Alberto Suescún Barón, subcoordinador de Empalme Sector Trabajo.



En el documento señalan que consideran equivocado pasar la entidad del sector de trabajo al Ministerio de Educación, además manifiestan que va en contra de los derechos de jóvenes y la clase trabajadora de Colombia.



“En el ejercicio de empalme, que ha incluido reuniones con las autoridades de las instituciones salientes, reuniones de equipo del sector trabajo y análisis de la información oficial disponible, hemos señalado lo que hoy advertimos en este documento como contradicciones", señala el comunicado.



"Sin embargo, el debate informado y sustentado parece que no ha sido suficiente, y anticipadamente a la terminación del proceso se han lanzado como conclusión la necesidad de aprovechar los recursos del SENA para cumplir metas del sector de educación, y la posibilidad de trasladar la adscripción de la entidad al Ministerio de Educación: una apuesta equivocada y contraria a los derechos de jóvenes y trabajadores de Colombia, apuesta de la cual no queremos hacer parte”, añaden.



Por lo anterior, el sindicato del SENA anuncia que se apartarán del proceso de empales porque "no consideramos este proceso con garantías para debatir y construir sobre la importancia de mantener la misión del SENA y comprender su importancia para un gobierno alternativo", concluyen.