"Convocaremos Asamblea extraordinaria de accionistas": Ocampo sobre junta directiva de Ecopetrol​

El futuro ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, confirmó este miércoles que el gobierno de Gustavo Petro convocará una Asamblea extraordinaria para modificar la Junta Directiva de Ecopetrol y sus estatutos.



"Convocaremos a una Junta extraordinaria de accionistas porque Ecopetrol es del Estado, este gobierno no debe haber tomado las decisiones que tomó porque van en contra de los principios de la posibilidad de cada gobierno", dijo Ocampo, según conoció La República.



Y recalcó: "El Gobierno es propietario mayoritario de Ecopetrol y podemos convocar una asamblea".



Las declaraciones de Ocampo se suman a la controversia que ha generado la reciente decisión de la junta que ampliaría el periodo de algunos de los miembros.



Con el cambio, las personas que están desde el año 2021 permanecerían hasta el 2025, lo que dejaría al nuevo Gobierno sin la posibilidad de elegir sus propios delegados en la junta.



Todo comenzó cuando el presidente electo trinó "no nos reten" en respuesta a una a una nota de La República en el que presentaba la composición de la junta directiva de Ecopetrol y los cambios a los periodos de duración de los miembros.



"El voto popular es mandato. Quiero producir un consenso, pero no doblegar el voto popular que quiere energías limpias. El propietario público elige libremente sus miembros en las empresas que lo representen. Es la representación del pueblo", escribió Petro en su cuenta de Twitter.



Sobre esto, el presidente de la República, Iván Duque, se refirió este miércoles y desestimó que los miembros de la junta se quieran "atornillar" en sus cargos.



"Se ha ido suscitando una controversia con relación al gobierno corporativo de Ecopetrol en cuanto a que la empresa en teoría hay algunos que dicen que están atornillando a los miembros de su junta directiva para no poder ser reemplazados", dijo el mandatario en diálogo con La FM.



Sin embargo, Duque afirmó que si el nuevo gobierno quiere remover a miembros de la junta, lo puede hacer por medio de la convocatoria a una asamblea extraordinaria o en una asamblea ordinaria que se realizará el próximo marzo de 2023.



Cabe resaltar que la junta directiva actual de Ecopetrol está conformada por Luis Guillermo Echeverri, Cecilia María Vélez White, Germán Eduardo Quintero Rojas, Hernando Ramírez Plazas, Carlos Gustavo Cano Sanz, Sergio Restrepo Isaza, Luis Santiago Perdomo Maldonado y Esteban Piedrahita Uribe.