Sigue firme evacuación en la zona de influencia de Hidroituango para que inicie operación

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), mantuvo la recomendación de evacuar la población que se encuentra en el área de influencia de Hidroituango antes de que el proyecto ponga en funcionamiento sus primeras unidades de generación.



Así quedó definido este sábado en el Puesto de Mando Unificado que se adelantó en la región, donde participó el director de la Ungrd, Javier Pava, quien señaló que el Gobierno sigue viendo con gran preocupación el escenario de un siniestro.



Aunque EPM insistió en que no ve un riesgo inminente en la estabilidad de la obra, Pava advirtió que no cederá en su solicitud para que los habitantes del corregimiento de Puerto Valdivia hasta El Doce, en Tarazá, abandonen como medida de precaución.



“La instrucción que estamos dando desde la Unidad es que se realice una evacuación preventiva, no porque haya un riesgo inminente o porque haya un desastre, sino porque necesitamos tener la mayor tranquilidad y seguridad”, aseguró Pava.



El funcionario manifestó que se expedirá una resolución en la que se dará la instrucción, así como que se pedirá al Servicio Geológico Colombiano realizar una visita a Hidroituango y emitir un concepto que permita tener información detallada sobre la estabilidad del proyecto.