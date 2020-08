"Si veo un robo y voy en mi carro, tumbo a los ladrones": Gobernador del Meta

Alejandro Cabra Hernandez

Una gran polémica se suscitó tras las declaraciones en las que el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, manifestó que, si va en su carro y presencia un robo, no duda en estrellar a los delincuentes, con el objetivo de que la policía los capture.



Zuluaga aclaró en Blu Radio que no quiere decile a la ciudadanía que tome justicia por su propia cuenta, sino que sea más solidaria. "No puede ser que 50 personas presencien un robo y ninguna haga nada", señaló.



“Si yo voy en mi carro y veo a los delincuentes, los tumbo con mi carro para que la Policía los capture. Y no invito con eso a que los ciudadanos lo hagan, invito a que sean solidarios, no puede ser que en un semáforo un ladrón coja a golpes a una señora, forcejeando por su bolso, haya 50 carros alrededor y nadie haga nada”, dijo el mandatario departamental.



Añadió que en Villavicencio, capital del Meta, hay una banda delincuencial que atraca a mujeres que van en moto y las hace caer para robarlas.



“Lo que yo quiero significar es que quiero acudir a la solidaridad de lo ciudadanos a que colaboren con las autoridades, que los delincuentes sepan que los ciudadanos no vamos a ser indiferentes", acotó Zuluaga, quien reiteró que no se trata de tomar justicia por mano propia, pues no quiere que los delincuentos sean linchados, sino que estén presos.



Por último, señaló que si algún ciudadano se ve inmerso en una situación similar, desde la Gobernación del Meta se le podrá asesorar jurídicamente, pero negó que actualmente se esté haciendo.