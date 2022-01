Si tiene covid, pero es asintomático, ¿igual debe aislarse siete días? Esto es lo que debe saber

Fernando Ruiz Gómez, el ministro de Salud y Protección Social, anunció en la mañana de este viernes que se redujo el tiempo de aislamiento para las personas contagiadas de covid-19 de 14 a 7 días.



La decisión se atribuye a la circulación de ómicron en el país y el avance establecido en el plan de vacunación.



De acuerdo con los estudios genómicos del Instituto Nacional de Salud (INS), la nueva variante esta presente en el 70 % de los casos de covid, reportados en los últimos días.



"Deben completarse los esquemas de vacunación en aquellos colombianos que no lo hayan hecho y toda la población mayor de 18 años, en especial los mayores de 50 años; es necesario que se apliquen su refuerzo de manera inmediata, para ayudar entre todos a controlar y prevenir el contagio de covid-19 frente a la variante ómicron", insistió el ministro

¿Cómo va a funcional el aislamiento?

El ministerio anunció que las personas que presenten síntomas como flujo nasal, fiebre, dolor de cabeza y malestar general, no necesitarán realizarse una prueba covid.



“Dado que la sintomatología ya es una evidencia concluyente de la posibilidad de presencia de una infección por la variante ómicron y, por ende, podrá realizarse el diagnóstico con criterios clínicos con nexo epidemiológico”, explicó.



Por otra parte, las personas que cuentan con su esquema de vacunación completo, y son identificadas como contactos estrechos de casos sospechosos o confirmados, tendrán dos vías de acción dependiendo de su sintomatología.

El ministro @Fruizgomez presentó la actualización de los lineamientos de pruebas y tiempos de aislamientos que Colombia adoptará a partir de la fecha, basados en el consenso de expertos y la evidencia científica que hoy tenemos. pic.twitter.com/1rDewFqjU0 — MinSaludCol (@MinSaludCol) January 7, 2022

Asintomáticos

​

Según el ministerio, si la persona no presenta ningún síntoma y cuenta con su esquema de vacunación, no está obligada a hacer aislamiento preventivo.



"Siempre que se mantengan sin ningún síntoma, si están vacunadas completamente, no están obligadas a hacer aislamiento preventivo, aunque por supuesto deben extremar las medidas básicas de bioseguridad como el uso de tapabocas y evitar visitar personas más vulnerables", resaltó el jefe de la cartera de salud.



El ministerio insistió en que quienes sean familiares o hayan estado en contacto con personas que tuvieron sintomatología y no tienen síntomas, no deben hacer aislamiento, ni solicitar una prueba covid.



"No tienen necesidad, primero, ni de tomarse la prueba ni de hacer aislamiento si tienen el esquema completo, aunque tienen que estar atentos a su evolución", agregó el ministro.



Por el contrario, si una persona asintomática tuvo contacto estrecho de un paciente covid y no tienen su esquema completo o no han sido vacunada, entonces deben guardar inmediatamente el aislamiento preventivo de siete días, para evitar ser fuente de contagio para las demás personas.



Cabe recordar que los síntomas de la variante ómicron pueden ir desde flujo nasal, fiebre, dolor de cabeza, hasta el malestar general.

Sintomáticos

​

​Ruiz detalló que el periodo de tiempo estipulado para el aislamiento por contagio iniciará desde la aparición del primer síntoma para evitar el contagio.



"Esas personas, a partir del primer síntoma, deben guardar aislamiento continuo de siete días, ya no de 10 ni de 14, independientemente de su estado de vacunación", aseguró el jefe de la cartera de Salud, Fernando Ruiz Gómez.



Por otra parte, las personas sintomáticas que tengan comorbilidades, los mayores de 60 años o los niños menores de tres años, deben consultar a su EPS o a su IPS y si es el caso realizarse los exámenes que les sean indicados para prevenir complicaciones.