Video: así fue el momento previo al trágico accidente que dejó ocho muertos en La Línea

En redes sociales se dio a conocer un impresionante video de las cámaras de seguridad de la vía La Línea se ve la velocidad con la que se movilizaba la tractomula que estuvo comprometida en el accidente que se presentó en esta vía el pasado martes y que dejó a ocho personas muertas y más de 30 heridos.



En las imágenes se ve como un operario se da cuenta de la velocidad con la que transitaba ese tractocamión, minutos antes de que chocara contra unos 16 vehículos en el túnel Los Venados. El hombre se corre hacia un lado de la carretera y trata de advertir lo que sucedía.

Un video de las cámaras de seguridad de la zona evidencia la velocidad que había tomado la tractomula antes de colisionar contra 16 vehículos más en el túnel #Losvenados en la vía #LaLinea el pasado martes 4 de enero. pic.twitter.com/gHUd3XwGmb — Laura Sepúlveda (@lausephincapie) January 6, 2022

El video confirmaría las primeras hipótesis de las autoridades sobre una falla en los frenos y, con la versión del conductor, quien señaló que los frenos no le funcionaban varios kilómetros antes del choque que se produjo en el túnel.

Relato del conductor



“Pasé el peaje y empecé a descolgar. Puse el carro en cuarta y vi que la aguja del aire empezó a bajar hasta 60 libras. Me fui a orillar, activé los frenos, pero el carro no quiso frenar de ahí para abajo. Me recosté al lado izquierdo y el aire bajaba más y más; traté de sacar el carro por uno de los voladeros y tampoco pude porque el muro era muy alto. Seguí recostando al lado izquierdo en uno de los túneles, hasta que me encontré todos los carros en frente mío. Quise como acostar la mula, pero no hubo forma tampoco”, dijo Diego Fernando Montenegro, conductor de la tractomula.



Cabe resaltar que algunos detalles de la investigación han revelado que el sistema de frenos sólo funcionaba en un 40% y que los ejes no estaban bien calibrados.

