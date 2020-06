​"Si tenemos que estrenar cadena perpetua con los soldados, lo haremos": Duque sobre caso de violación a menor

Juan Felipe Delgado Rodriguez

El presidente de la República, Iván Duque, advirtió que si se comprueba que los soldados del Ejército violaron a una niña indígena en Risaralda tendrá que estrenar la condena de la cadena perpetua.



“A mí me duele que se señale a miembros de la fuerza pública de haber cometido una violación de una menor indígena, pero vamos a ir hasta el fondo de las investigaciones y si nos toca estrenar con ellos la cadena perpetua, la vamos a estrenar con ellos y con cualquiera que quiera pisotear la dignidad de un niño”, señaló.

De acuerdo con el mandatario, el país tiene que enfrentar con contundencia cualquier agresión a un menor de edad y que por esta razón serán implacables con la investigación.



“Tenemos que ser drásticos y tenemos que ser imperativos”, aseguró el mandatario durante el evento histórico de la firma del acta de inicio de las obras del Regiotram de Occidente.

Según la denunciante, el hecho ocurrió el pasado 22 de junio en el corregimiento de Santa Cecilia del municipio de Pueblo Rico, Risaralda.

Los uniformados fueron identificados como integrantes del Batallón San Mateo de Pereira, y el abuso habría sido ocasionado en predios de la comunidad indígena Menduará del Resguardo Gito Dokabú, del municipio de Pueblo Rico en Risaralda, límites con el Chocó.



¿Cómo ocurrió la supuesta violación?

Luego de conocerse este caso, la hermana de la menor, le contó a Semana lo que vivió su pariente y su familia antes, durante y después de lo ocurrido.



De acuerdo con el relato de Felicinda, los soldados cogieron a la fuerza a su hermana, le taparon la boca y no le dejaron gritar. Es allí cuando uno tras otro habría abusado sexualmente de la niña.



"El sábado estuvimos reunidos, ya por la tarde, ella dijo que iba a traer unas guayabas para hacer jugo. Ella se fue y no llegó. Ahí fue que comenzamos a buscar y buscar. Mi mamá comenzó a llorar y a buscar hasta media noche", afirmó.



La hermana de la niña comentó que cuando la encontraron estaba tirada en el piso, asustada y llorando.

"Nosotros le preguntamos a los soldados de la zona y negaron todo, que sí la vieron por la mañana pero no por la tarde. Ya después, en la tarde del día siguiente, cuando la habíamos encontrado y nos había contado lo que pasó, mi cuñada le preguntó al Ejército y le dijeron que no, que era mentira. Ellos a mi hermana la tenían escondida en un potrero, en un monte digamos", contó.

¿Cuál es el estado de salud de la mejor?

En cuanto al estado de salud de la menor de 13 años, se sabe que está en el hospital en Pueblo Rico, en donde, según los médicos, se recupera satisfactoriamente, aunque Felicinda cree lo contrario.



"El médico dice que ella está un poquito mejor, pero yo sé que mi hermana no está bien. Lo que pasa es que esa muchacha es como calladita. Ella es una niña, ella no sabe nada de esas cosas. Además, tampoco me está gustando que una de las enfermeras que estaba con nosotros dijo que no podía quedar nadie con ella. Para mí eso no está bien, porque en este momento ella tiene que estar con alguien", apuntó.



Sobre el estado psicológico de la menor, Felicinda confirmó que ha llorado mucho al igual que toda su familia y que temen por su seguridad, y que este caso quede en la impunidad.



"La verdad es que tenemos mucho miedo porque usted sabe que la gente tiene su modo con plata. Nosotros como pobres tenemos miedo porque de pronto ellos nos manden a hacer cosas a nosotros, mi familia. Ellos saben quiénes somos nosotros y todo", dijo.



Cabe recordar que el pasado jueves el Congreso de la República aprobó la condena de cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad, aunque la última palabra la tendrá la Corte Constitucional.